Oficial, Xabi Alonso pregunta y Ter Stegen ya acepta, nuevo fichaje para el Madrid

El Madrid de Xabi Alonso ya ha arrancado la pretemporada más corta de su historia y lo hace con varios objetivos por delante, sobre todo vinculados al mercado de fichajes. El mercado de fichajes del club que preside Florentino Pérez está siendo casi inmejorable, pero Xabi Alonso quiere aprovecharse de los problemas del Barça para apoyarse en Ter Stegen, portero culer. Xabi Alonso y Ter Stegen mantienen una relación cordial y han hablado en estas últimas horas: Xabi Alonso pregunta y Ter Stegen confirma, el Madrid ya tiene nuevo fichaje inesperado.

El Madrid cuenta con Courtois como portero titular, pero eso no quita que Xabi Alonso, apasionado del fútbol, siga de cerca la actualidad en el mundo del fútbol. El caso de Ter Stegen en el Barça está en boca de todos y, al parecer, Xabi Alonso quiere aprovecharlo para cerrar el fichaje de un nuevo portero para el Madrid. Courtois, de 33 años, seguirá siendo titular, pues su rendimiento le avala, pero Xabi Alonso trabaja en su relevo y se estaría apoyando en Ter Stegen, portero alemán del Barça.

Ter Stegen no seguirá en el Barça y, al parecer, podría unirse a las filas del Real Madrid. Por ahora, lo que ha sucedido es que Xabi Alonso se ha puesto en contacto con el portero del Barça, que está viviendo un momento complicado en el FC Barcelona. Si nada cambia, Ter Stegen dejará de ser capitán del Barça este mismo jueves, pues el Barça le ha abierto un expediente disciplinario tras negarse a firmar su informe médico.

Xabi Alonso sabe que Ter Stegen lo está pasando mal y se ha puesto en contacto con él: ambos tienen una relación cordial, sobre todo porque Alonso entrenaba en Alemania. Ter Stegen tiene muchos números de no seguir en el Barça más allá del mercado de fichajes de invierno, por lo que está preparando el terreno y buscando opciones de futuro. Una de estas pasaría a unirse a Xabi Alonso, aunque, por el momento, todo está empezando a caminar: el Madrid se interesa en conocer la opinión de Ter Stegen, portero culer.

El Madrid busca nuevo portero y Xabi Alonso se ha puesto en contacto con Ter Stegen: nuevo fichaje en camino, firmado por el presidente Florentino Pérez, como era de esperar. Evidentemente, Ter Stegen no será portero del Madrid, pero Xabi Alonso se ha puesto en contacto con el alemán para preguntarle por un joven portero de mucho futuro.

Xabi Alonso no quiere fichar a Ter Stegen como portero, pero podría hacerlo como entrenador de porteros en un futuro no muy lejando. El entrenador del Madrid valora mucho a Ter Stegen, que podría colgar las botas tras el Mundial de 2026, que disputará como titular, siempre que no haya sorpresas, con Alemania. Por el momento, Xabi Alonso ha llamado a Ter Stegen para preguntarle por Alexander Nübel, quien, para muchos expertos y especialistas, es el nuevo Neuer.

Nübel, de 28 años y 193 cm, está jugando en el Stuttgart cedido por el Bayern de Múnich y Xabi Alonso querría ficharle para el Madrid: relevo de futuro para Courtois. Xabi Alonso ha llamado a Ter Stegen y las referencias por parte del portero del Barça son más que buenas: posible fichaje a la vista por parte del Real Madrid.