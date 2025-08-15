Todavía no termina: jarro de agua fría de la AEMET para todas estas zonas de España

El mes de agosto continúa siendo implacable en varias regiones de España, y el calor extremo sigue dominando el panorama. A pesar de que algunas zonas han experimentado una pequeña tregua en los últimos días, las previsiones auguran otro fin de semana muy caluroso en toda la península. Y es que las altas temperaturas seguirán siendo las protagonistas, al menos durante los próximos días.

Según la AEMET, el patrón sinóptico previsto para este fin de semana no deja lugar a dudas. La configuración atmosférica actual, con un pantano barométrico sobre la península y una DANA al norte de Azores, provoca un incremento en las temperaturas que afectará al suroeste y la mitad oriental del país. Este fenómeno generará máximas muy elevadas, como ya hemos visto en las dos últimas semanas.

Otro fin de semana de calor extremo en España

El ascenso térmico que empezaba este jueves se extenderá por la mitad oriental de España a partir de mañana sábado. Aunque el Cantábrico experimentará una ligera bajada en las temperaturas, el resto de la península verá cómo los termómetros se disparan nuevamente. Se espera que las temperaturas en zonas como el cuadrante suroccidental, el valle del Ebro y la vertiente mediterránea alcancen los 40-42 ºC, según la AEMET.

Este panorama hará que el calor se mantenga en niveles muy altos. Lo que se traduce en jornadas de gran sofoco para muchas zonas del país. Las temperaturas en algunas de estas áreas continuarán siendo excepcionalmente elevadas.

¿El fin del calor a la vista?

Aunque este fin de semana sigue prometiendo altas temperaturas, las previsiones apuntan a que, a partir del lunes 18, la situación podría empezar a cambiar. Aunque las temperaturas aún seguirán siendo elevadas para la época, se espera un leve descenso que podría ofrecer algo de alivio en algunas zonas. Pero no será un respiro definitivo.

El calor extremo podría continuar al menos hasta el lunes, aunque es probable que las máximas ya no lleguen a los niveles alcanzados durante este fin de semana. A partir de esa fecha, las temperaturas comenzarán a moderarse, pero de manera gradual. Por tanto, aunque no se espera una bajada drástica, los termómetros se acercarán a valores más habituales para mediados de agosto.

Sin duda, este mes de agosto está siendo especialmente caluroso. Y las previsiones para los próximos días confirman que la ola de calor no dará tregua en lo que queda de semana. Aunque el alivio podría llegar en los días siguientes, no será inmediato y, por el momento, las altas temperaturas seguirán siendo una constante.