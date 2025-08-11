'Es insólito': encienden todas las alarmas por lo que se vivió anoche en Cataluña

Cataluña ha vivido un fin de semana marcado por un calor que no ha dado tregua. Las altas temperaturas han sido protagonistas en todo el territorio, y la sensación de bochorno ha estado presente en las horas centrales del día.

Aunque la verdadera pesadilla ha llegado cuando el sol se ha escondido. Las noches, que en pleno verano suelen ser templadas, pero soportables, han pasado a ser un auténtico desafío para coger el sueño esta pasada noche.

Los meteorólogos advierten de noches sofocantes en Cataluña

Lo ocurrido en Barcelona anoche ha roto cualquier previsión. La mínima registrada fue de 29,9 ºC, un dato que habla por sí solo. “En verano ya sabemos que cuesta refrescar y que a veces no bajamos de los 20 o 25 ºC… pero ¿esto de hoy?”, se han preguntado expertos.

"¡Esto es insólito! ¡Mínima de 29,9 ºC en la zona alta del barrio de Gracia, en Barcelona! ¡Rozando la noche al rojo vivo! Y es que, en algunos barrios, el termómetro apenas descendió de los 30 ºC. Y lo hizo solo durante unos minutos antes de volver a subir.

No se trata de una sensación subjetiva. Los registros meteorológicos confirman que la pasada noche ha sido una de las más cálidas del verano en la ciudad y su área metropolitana. Lo que en otras jornadas se considera una “noche tropical” se convirtió en una madrugada abrasadora.

En lugares del litoral, el calor no dio tregua y la humedad hizo que la sensación térmica fuera todavía más elevada. Y la situación tampoco fue muy distinta en otras zonas de Cataluña. En el prelitoral y en parte del interior, las mínimas estuvieron muy por encima de la media para estas fechas.

El calor no da respiro esta semana

Lejos de mejorar, la previsión apunta a que este episodio de calor extremo continuará. El Meteocat ha activado este lunes una alerta media para todo el territorio por temperaturas elevadas. Algunas comarcas, especialmente en les Terres de l’Ebre, el interior de Lérida y puntos de Tarragona, están en alerta naranja.

En cambio, parte de Barcelona, otras comarcas de Lérida y el Pirineo se encuentran bajo alerta amarilla. Aunque el litoral no sufrirá las máximas más altas, la combinación de calor y humedad seguirá siendo un problema importante para la salud. Sobre todo durante la noche.

Las máximas podrían ascender entre un grado y hasta varios, especialmente en la mitad oeste. Allí se espera que se superen los 43 ºC en zonas como Poniente, el interior del valle del Ebro y la cuenca de Tremp. En otras áreas, el mercurio se mantendrá similar o bajará ligeramente, pero seguirá en valores muy altos para un mes de agosto.

Un agosto que podría marcar récords

Este episodio de calor extremo llega en pleno verano y amenaza con prolongarse más de lo habitual. Si las noches tropicales continúan en la misma línea, agosto podría convertirse en uno de los más calurosos de los últimos años en Cataluña.

Y es que los pronósticos no ofrecen demasiadas esperanzas. El calor se ha convertido en protagonista absoluto del fin de semana y, por lo que parece, seguirá mandando en este agosto sin tregua.