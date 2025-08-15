Encara no s'acaba: gerro d'aigua freda de l'AEMET per a totes aquestes zones d'Espanya
La calor extrema no dona treva: s'apropa un altre cap de setmana de temperatures altes a Espanya
El mes d'agost continua sent implacable en diverses regions d'Espanya, i la calor extrema segueix dominant el panorama. Tot i que algunes zones han experimentat una petita treva els darrers dies, les previsions auguren un altre cap de setmana molt calorós. I és que les altes temperatures continuaran sent les protagonistes, almenys durant els pròxims dies.
Segons l'AEMET, el patró sinòptic previst per a aquest cap de setmana no deixa lloc a dubtes. La configuració atmosfèrica actual, amb un pantà baromètric sobre la península i una DANA al nord de les Açores, provoca un increment en les temperatures que afectarà el sud-oest i la meitat oriental del país. Aquest fenomen generarà màximes molt elevades, com ja hem vist les dues últimes setmanes.
Un altre cap de setmana de calor extrema a Espanya
L'ascens tèrmic que començava aquest dijous s'estendrà per la meitat oriental d'Espanya a partir de demà dissabte. Tot i que el Cantàbric experimentarà una lleugera baixada de les temperatures, la resta de la península veurà com els termòmetres es disparen novament. S'espera que les temperatures en zones com el quadrant sud-occidental, la vall de l'Ebre i el vessant mediterrani arribin als 40-42 °C, segons l'AEMET.
Aquest panorama farà que la calor es mantingui a nivells molt alts. Cosa que es tradueix en jornades de gran xafogor per a moltes zones del país. Les temperatures en algunes d'aquestes àrees continuaran sent excepcionalment elevades.
El final de la calor a la vista?
Aquest cap de setmana segueix prometent altes temperatures, però les previsions apunten que, a partir de dilluns 18, la situació podria començar a canviar. Tot i que les temperatures encara continuaran sent elevades per a l'època, s'espera un lleu descens que podria oferir una mica d'alleujament en algunes zones. Però no serà un respir definitiu.
La calor extrema podria continuar almenys fins dilluns, però és probable que les màximes ja no arribin als nivells assolits durant aquest cap de setmana. A partir d'aquesta data, les temperatures començaran a moderar-se, però de manera gradual. Per tant, tot i que no s'espera una baixada dràstica, els termòmetres s'acostaran a valors més habituals per a mitjans d'agost.
Sense dubte, aquest mes d'agost està sent especialment calorós. I les previsions per als pròxims dies confirmen que l'onada de calor no donarà treva en el que queda de setmana. Encara que l'alleujament podria arribar els dies següents, no serà immediat i, de moment, les altes temperatures continuaran sent una constant.
Més notícies: