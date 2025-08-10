Es oficial: este es el día exacto que se acaba el calor extremo en España y queda poco

España vive uno de los episodios de calor más intensos del verano, con jornadas que han puesto a prueba la paciencia de quienes esperan un respiro. Las temperaturas extremas se han instalado en gran parte del país, dejando noches en las que cuesta dormir y días en los que el termómetro no da tregua.

En este escenario, la atención está puesta en la previsión meteorológica y en cuándo podría llegar el esperado cambio. Las miradas se dirigen a la AEMET, que sigue de cerca la evolución del tiempo en este tramo clave de agosto. Y ya apunta a un momento concreto en el que la situación podría dar un giro.

Una ola de calor que no cede todavía

No hay duda de que esta semana ha sido una de las más calurosas desde que comenzó el verano. La ola de calor que arrancó el pasado domingo sigue presente y se mantiene sin cambios significativos, afectando a la mayor parte de la Península.

Y la AEMET ha confirmado que la situación continuará en los próximos días. Según el organismo, “la próxima semana seguiremos con temperaturas muy altas en la mayor parte de la Península, como continuación de una larga ola de calor que comenzó el día 3”.

Esto significa que, al menos durante el inicio de la semana que viene, la sensación térmica seguirá siendo muy elevada. Los registros máximos se mantendrán por encima de la media para estas fechas. Y el ambiente pesado seguirá marcando el día a día.

El día exacto que bajarán un poco las temperaturas

Aunque el calor no desaparecerá de golpe, la AEMET trae una noticia que muchos esperaban. A partir del próximo jueves hay la probabilidad de que “se inicie un descenso térmico”. Esta bajada pondría fin a los valores extremos que hemos soportado, aunque seguirá haciendo calor en gran parte del país.

La entrada de cierta inestabilidad atmosférica ayudarán a moderar las temperaturas. Especialmente en las zonas donde el calor ha sido más acusado. Sin embargo, el organismo advierte de que esto no significa ni mucho menos el fin del calor. "Continuaría el calor, pero menos extremo".

El alivio será temporal y parcial. Las máximas bajarán respecto a los picos registrados, pero agosto seguirá ofreciendo jornadas típicas de verano, con calor especialmente durante las horas centrales del día.

Lluvias y tormentas en el horizonte

El cambio previsto para el jueves no solo traerá un respiro térmico. La AEMET prevé que durante la semana lleguen lluvias y tormentas a distintos puntos del país. Estas precipitaciones, localmente fuertes en algunos casos, podrían darse en el norte y en áreas de montaña.

Pese a ello, en muchas zonas del sur y del interior peninsular el calor seguirá siendo notable. Además, este pequeño respiro que traerá el próximo jueves será breve. Según la AEMET, “la semana del 18 al 24 probablemente vuelva a ser más cálida de lo normal en la mayor parte de la Península, salvo en el suroeste”.

Esto implica que, tras unos días más suaves, el calor intenso regresará con fuerza. También en la segunda mitad de agosto se podrían recuperar las temperaturas muy altas que han caracterizado este episodio. Aunque sin llegar, en principio, a los extremos de esta semana.

Así que el próximo jueves será la primera oportunidad real de romper con la dinámica de calor extremo que comenzó el pasado domingo. Sin embargo, el calor no desaparecerá y las jornadas continuarán marcadas por las altas temperaturas, aunque no serán tan extremas como las de esta semana.