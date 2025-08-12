Logo e-noticies.es
Logo e-noticies.es
CA
Logo whatsapp
Mapa de Cataluña con símbolos de sol, lluvia e interrogaciones sobre un fondo de nubes y un termómetro
Llega un cambio de tiempo a Cataluña en los próximos días | Camara Pexels, Puwadol Jaturawutthichai, Getty Images Signature, Marccophoto, Grafinka, Oleg Magni, MD. REZUAL KARIM, Puwadol Jaturawutthichai's Images, Rezual Karim Siam, MarvGraphics
EL TIEMPO

'Entre mañana y el jueves': se confirma la mejor noticia con el tiempo en Cataluña

Los meteorólogos anticipan un giro en el tiempo de Cataluña en los próximos días

por

Laura Castaño

Durante los últimos días, Cataluña ha vivido un episodio de calor intenso que ha puesto a prueba la resistencia de muchos. El pico se alcanzaba este lunes, con registros que llegaron a rozar los 43 grados en algunas zonas de Ponent. La situación ha sido especialmente complicada en zonas de interior, donde la sensación térmica superó ampliamente los valores normales para esta época del año.

Pero las previsiones meteorológicas traen un soplo de esperanza para todos los que han sufrido las altas temperaturas. Los meteorólogos confirman que, a partir de mitad de semana, se espera un cambio de tiempo significativo. Las lluvias volverán y, con ellas, la posibilidad de un pequeño respiro térmico que muchos esperaban.

Un termómetro digital muestra 40 grados mientras una ilustración de un mapa con franjas rojas y amarillas, un emoji acalorado y un sol refuerzan la idea de una ola de calor intensa.

A pesar de la llegada de lluvias, el calor seguirá en Cataluña | Camara Europa Press, Art illustration's Images, Muhammad Atif, Davids47

Una línea de inestabilidad traerá tormentas este miércoles

Según los expertos, "entre el miércoles y el jueves nos pasará una línea de inestabilidad fría que traerá tormentas que pueden afectar a varias comarcas y ser más extensas". El Pirineo y el Prepirineo serán las primeras zonas en notar el cambio, pero no se descarta que las precipitaciones alcancen áreas más amplias.

Sin embargo, advierten que, debido a la energía acumulada en la atmósfera, no se descartan episodios de tormenta severa. Esto podría incluir descargas eléctricas, fuertes ráfagas de viento e incluso granizo.

La llegada de estas precipitaciones supone un alivio parcial, ya que agosto ha arrancado con un tiempo extremadamente caluroso. El contraste térmico generado por el aire frío en altura podría desencadenar lluvias más extensas de lo habitual en este tipo de situaciones veraniegas.

Una persona cruza la calle bajo la lluvia con un paraguas y bolsas, mientras un coche pasa por un charco y aparece un mapa de Cataluña con un icono de lluvia y una señal de advertencia.

Vuelven las lluvias y las tormentas a Cataluña | Camara Europa Press, Puwadol Jaturawutthichai, Dzul Kifli's Images de Mezuna, Grafinka, Puwadol Jaturawutthichai's Images

Aunque el cambio más notable se espera a partir del miércoles, este martes también habrá algo de movimiento en el radar meteorológico. Durante la tarde, se prevén chubascos en zonas del Pirineo y el Prepirineo, con posibilidad de que las nubes se desplacen hacia Poniente y la Cataluña Central al final del día.

Estos episodios irán acompañados de tormenta y, en algunos casos, de granizo. La intensidad prevista es débil o moderada, con acumulaciones poco abundantes. Aun así, servirán como anticipo del panorama que podría consolidarse en la segunda mitad de la semana.

El calor no desaparecerá de golpe, pero las temperaturas tenderán a moderarse. Esto significa que el miércoles y el jueves podrían ser más llevaderos. Las máximas podrían ser menos extremas y habría un ambiente más agradable en la mayoría de comarcas.

Termómetro marcando altas temperaturas con fondo de sol intenso, un recuadro muestra una calle inundada y al fondo se observan relámpagos y un icono de tormenta.

Las lluvias ayudarán a que las temperaturas no sean tan extremas en los próximos días | Camara Europa Press, Getty Images, PixaBay, Xurzon, WKIDESIGN, Grafinka, Sergeyparanchuk

Una pequeña tregua muy esperada en pleno agosto

Las previsiones señalan que, tras la llegada de las lluvias, el tiempo en Cataluña podría estabilizarse progresivamente. Agosto seguirá siendo caluroso, como es habitual, pero sin los picos extremos que han marcado el inicio del mes.

Para quienes han soportado noches tropicales y jornadas asfixiantes, este cambio supone un alivio necesario. No obstante, el Meteocat ya ha advertido que, tras una pequeña bajada de los mercurios el jueves, de cara al viernes volverán a subir.

En cualquier caso, la noticia de que entre mañana y el jueves las lluvias vuelvan a escena es un motivo para estar atentos al cielo. Después de días bajo un sol implacable, la posibilidad de escuchar truenos y sentir el olor a tierra mojada se presenta como el mejor regalo que podía traer esta semana de agosto.

➡️ Previsión Cataluña ➡️ El Tiempo

Más noticias: