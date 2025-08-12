'Entre mañana y el jueves': se confirma la mejor noticia con el tiempo en Cataluña

Durante los últimos días, Cataluña ha vivido un episodio de calor intenso que ha puesto a prueba la resistencia de muchos. El pico se alcanzaba este lunes, con registros que llegaron a rozar los 43 grados en algunas zonas de Ponent. La situación ha sido especialmente complicada en zonas de interior, donde la sensación térmica superó ampliamente los valores normales para esta época del año.

Pero las previsiones meteorológicas traen un soplo de esperanza para todos los que han sufrido las altas temperaturas. Los meteorólogos confirman que, a partir de mitad de semana, se espera un cambio de tiempo significativo. Las lluvias volverán y, con ellas, la posibilidad de un pequeño respiro térmico que muchos esperaban.

Una línea de inestabilidad traerá tormentas este miércoles

Según los expertos, "entre el miércoles y el jueves nos pasará una línea de inestabilidad fría que traerá tormentas que pueden afectar a varias comarcas y ser más extensas". El Pirineo y el Prepirineo serán las primeras zonas en notar el cambio, pero no se descarta que las precipitaciones alcancen áreas más amplias.

Sin embargo, advierten que, debido a la energía acumulada en la atmósfera, no se descartan episodios de tormenta severa. Esto podría incluir descargas eléctricas, fuertes ráfagas de viento e incluso granizo.

La llegada de estas precipitaciones supone un alivio parcial, ya que agosto ha arrancado con un tiempo extremadamente caluroso. El contraste térmico generado por el aire frío en altura podría desencadenar lluvias más extensas de lo habitual en este tipo de situaciones veraniegas.

Aunque el cambio más notable se espera a partir del miércoles, este martes también habrá algo de movimiento en el radar meteorológico. Durante la tarde, se prevén chubascos en zonas del Pirineo y el Prepirineo, con posibilidad de que las nubes se desplacen hacia Poniente y la Cataluña Central al final del día.

Estos episodios irán acompañados de tormenta y, en algunos casos, de granizo. La intensidad prevista es débil o moderada, con acumulaciones poco abundantes. Aun así, servirán como anticipo del panorama que podría consolidarse en la segunda mitad de la semana.

El calor no desaparecerá de golpe, pero las temperaturas tenderán a moderarse. Esto significa que el miércoles y el jueves podrían ser más llevaderos. Las máximas podrían ser menos extremas y habría un ambiente más agradable en la mayoría de comarcas.

Una pequeña tregua muy esperada en pleno agosto

Las previsiones señalan que, tras la llegada de las lluvias, el tiempo en Cataluña podría estabilizarse progresivamente. Agosto seguirá siendo caluroso, como es habitual, pero sin los picos extremos que han marcado el inicio del mes.

Para quienes han soportado noches tropicales y jornadas asfixiantes, este cambio supone un alivio necesario. No obstante, el Meteocat ya ha advertido que, tras una pequeña bajada de los mercurios el jueves, de cara al viernes volverán a subir.

En cualquier caso, la noticia de que entre mañana y el jueves las lluvias vuelvan a escena es un motivo para estar atentos al cielo. Después de días bajo un sol implacable, la posibilidad de escuchar truenos y sentir el olor a tierra mojada se presenta como el mejor regalo que podía traer esta semana de agosto.