'Avisos rojos': Saltan las alarmas por este último comunicado de la AEMET

Este martes el intenso calor que hace ya varios días que afecta a España se mantendrá en la mayor parte del país. Las máximas se situarán muy por encima de lo que tocaría, como corresponde a un episodio de calor excepcional como este. Por eso, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha querido curarse en salud y ha activado varios avisos de nivel rojo en la península.

En concreto, según los meteorólogos españoles, este 12 de agosto hasta dos comunidades contarán con avisos rojos. Hablamos del interior de Guipúzcoa y Vizcaya, sonde se podrán alcanzar o superar los 40 grados. Además, el aviso rojo también está activo en el litoral de Huelva, donde fácilmente alcanzarán los 4 grados.

Por último, en la Campiña sevillana y cordobesa rozarán los 44 grados, lo que ha llevado a la AEMET a activar el aviso rojo. Naturalmente, en muchas otras regiones se han activado los avisos de nivel naranja o amarillo. Un claro indicador de la crudeza de esta ola de calor de agosto, que se está alargando de forma bastante inusual.

Un día con mucho calor, pero también inestabilidad

En definitiva, el calor seguirá siendo protagonista este martes en gran parte de España. De forma general, las temperaturas superarán los 34 grados en la mayoría de las regiones y alcanzarán los 40 grados en el sur. Sin embargo, en el Cantábrico y Canarias se notará cierto alivio térmico gracias a la influencia de los alisios, que favorecerán descensos locales.

En cuanto a la inestabilidad, las tormentas volverán a desarrollarse en Pirineos y Sistema Ibérico. Estas podrán ser puntualmente fuertes y acompañadas de aparato eléctrico. Aunque la extensión de los avisos rojos por calor se reducirá, el riesgo seguirá siendo alto en muchas zonas interiores.

Ya durante el miércoles, la llegada de un frente atlántico provocará un cambio notable en la mitad norte peninsular. Se esperan más nubes, tormentas y un descenso acusado de las temperaturas. Este alivio se notará sobre todo en Galicia y la Meseta norte, donde el ambiente será mucho más llevadero.

A pesar de esta refrescada, en la mitad sur el calor se mantendrá intenso. De hecho, los meteorólogos esperan en toda esa zona máximas cercanas a los 40 grados, sobre todo en las depresiones del Guadalquivir y Guadiana.

La ola de calor llega a su fin el jueves

El jueves el calor seguirá presente, aunque con valores más moderados. El descenso de las temperaturas y la reducción de las zonas en aviso naranja apuntan a un posible final de la ola de calor. No obstante, la situación aún presenta cierta incertidumbre y será necesario seguir de cerca las actualizaciones de la AEMET.

Con este escenario, la recomendación sigue siendo evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse de forma constante y prestar especial atención a niños, personas mayores y colectivos vulnerables. La transición a un tiempo más fresco podría llegar en cuestión de días, pero ahora gran parte del país seguirá sintiendo el rigor del verano.