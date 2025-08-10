'Hay para días': Confirman la peor noticia de todas sobre el tiempo en Cataluña

El tiempo ya lo venía advirtiendo y, finalmente, ha sucedido. Cataluña ha entrado de lleno en una ola de calor sofocante que se está dejando notar con fuerza este fin de semana. Las altas temperaturas han alcanzado su punto más crítico este domingo, y lo peor es que podrían persistir más tiempo del esperado.

Las previsiones del sábado ya eran preocupantes, pero ahora se confirma que el calor no solo se ha asentado, sino que amenaza con quedarse. Lo que se esperaba como un episodio intenso y puntual se ha transformado en una noticia difícil de digerir para quienes desean un respiro térmico este mes de agosto.

Hoy domingo, el pico de la ola de calor en Cataluña

Este domingo ha marcado el punto álgido de la actual ola de calor. El Meteocat había encendido todas las alertas desde mediados de semana, y hoy se han cumplido las previsiones más extremas. En diversas zonas del interior, como Ponent, el interior del Ebro o el prelitoral central, los termómetros se han disparado hasta rozar los 40 ºC.

El sábado ya fue sofocante, pero hoy se ha ido un paso más allá. Las noches tropicales no han dado tregua y el calor acumulado durante el día ha hecho casi imposible refrescar los hogares. En la costa, la humedad ha intensificado la sensación térmica, haciendo que la jornada resultara aún más dura.

El Meteocat ha reiterado que este episodio se enmarca dentro de una situación atmosférica típica del verano mediterráneo. Sin embargo, el alcance y la duración están superando las medias habituales. Y eso nos lleva al siguiente problema.

El calor no se va del todo

La noticia que menos querían escuchar quienes ya están saturados de ventiladores, toldos y abanicos ha llegado este domingo. Aunque se prevé que la ola de calor se debilite a partir del miércoles, el tiempo no da tregua. El calor continuará presente durante varios días más.

Así lo ha explicado el meteorólogo Àlex Van der Laan, que ha lanzado una advertencia clara: "Calor para días". Según sus cálculos, persistirá una anomalía térmica de unos 3 grados por encima de lo habitual a 850 hPa, es decir, a unos 1.500 metros de altura. Esto se traduce, en la práctica, en temperaturas elevadas incluso después del final oficial de la ola.

Un escenario de "sol y moscas", con algunas excepciones de chubascos en el Pirineo debido a efectos orográficos. Pero, en general, el panorama es de un calor continuado que seguirá marcando el ritmo de los próximos días.

Tiempo canicular y sin extremos... pero sin tregua

Una vez superado el pico de esta ola, Cataluña se enfrentará a lo que se conoce como tiempo canicular. Es decir, un periodo marcado por el calor persistente, pero sin récords extremos. Esto, sin embargo, no será sinónimo de alivio.

Durante el resto de la semana, se espera que el ambiente siga siendo seco y soleado, con pocas variaciones térmicas. Pero para quienes odian el calor o sufren con las noches sin descanso, el balance no es positivo.

Agosto ha empezado fuerte y, todo apunta, a que seguirá así. Y es que, de momento, no promete una bajada significativa de temperaturas.