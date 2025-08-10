És oficial: aquest és el dia exacte que s’acaba la calor extrema a Espanya i queda poc
L'AEMET ha confirmat la data en què els mercuris començaran a baixar a bona part d'Espanya
Espanya viu un dels episodis de calor més intensos de l'estiu, amb jornades que han posat a prova la paciència d'aquells que esperen un respir. Les temperatures extremes s'han instal·lat a gran part del país, deixant nits en què costa dormir i dies en què el termòmetre no dona treva.
En aquest escenari, l'atenció està posada en la previsió meteorològica i en quan podria arribar el canvi esperat. Les mirades es dirigeixen a l'AEMET, que segueix de prop l'evolució del temps en aquest tram clau d'agost. I ja apunta a un moment concret en què la situació podria fer un gir.
Una onada de calor que encara no cedeix
No hi ha dubte que aquesta setmana ha estat una de les més caloroses des que va començar l'estiu. L'onada de calor que va arrencar diumenge passat continua present i es manté sense canvis significatius, afectant la major part de la Península.
I l'AEMET ha confirmat que la situació continuarà els pròxims dies. Segons l'organisme, “la pròxima setmana seguirem amb temperatures molt altes a la major part de la Península, com a continuació d'una llarga onada de calor que va començar el dia 3”.
Això vol dir que, almenys durant l'inici de la setmana vinent, la sensació tèrmica continuarà sent molt elevada. Els registres màxims es mantindran per sobre de la mitjana per aquestes dates. I l'ambient pesat continuarà marcant el dia a dia.
El dia exacte que baixaran una mica les temperatures
Tot i que la calor no desapareixerà de cop, l'AEMET porta una notícia que molts esperaven. A partir de dijous vinent hi ha la probabilitat que “s'iniciï un descens tèrmic”. Aquesta baixada posaria fi als valors extrems que hem suportat, tot i que continuarà fent calor a gran part del país.
L'entrada d'una certa inestabilitat atmosfèrica ajudarà a moderar les temperatures. Especialment a les zones on la calor ha estat més acusada. Tanmateix, l'organisme adverteix que això no significa ni de bon tros la fi de la calor. "Continuaria la calor, però menys extrema".
L'alleujament serà temporal i parcial. Les màximes baixaran respecte als pics registrats, però l'agost continuarà oferint jornades típiques d'estiu, amb calor especialment durant les hores centrals del dia.
Pluges i tempestes a l'horitzó
El canvi previst per dijous no només portarà un respir tèrmic. L'AEMET preveu que durant la setmana arribin pluges i tempestes a diferents punts del país. Aquestes precipitacions, localment fortes en alguns casos, podrien donar-se al nord i en àrees de muntanya.
Tot i això, en moltes zones del sud i de l'interior peninsular la calor continuarà sent notable. A més, aquest petit respir que portarà dijous vinent serà breu. Segons l'AEMET, “la setmana del 18 al 24 probablement tornarà a ser més càlida del normal a la major part de la Península, excepte al sud-oest”.
Això implica que, després d'uns dies més suaus, la calor intensa tornarà amb força. També a la segona meitat d'agost es podrien recuperar les temperatures molt altes que han caracteritzat aquest episodi. Tot i que sense arribar, en principi, als extrems d'aquesta setmana.
Així que dijous vinent serà la primera oportunitat real de trencar amb la dinàmica de calor extrema que va començar diumenge passat. Tanmateix, la calor no desapareixerà i les jornades continuaran marcades per les altes temperatures, tot i que no seran tan extremes com les d'aquesta setmana.
Més notícies: