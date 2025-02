Nadie esperaba esto de Francesc Mauri: sube una imagen y todos se fijan en lo mismo

Francesc Mauri no solo comparte meteorología en su perfil de redes sociales. El hombre del tiempo de TV3 también se atreve a dejar mensajes de moral. Al menos así lo ha demostrado en una de sus más recientes intervenciones en redes sociales.

La sequía, el reciclaje o la comida de km 0 son otros de sus lemas. En este caso, Francesc Mauri ha compartido una imagen en la que se puede ver la comida de su familia. Una foto que no ha dejado indiferente a nadie y que, incluso, ha generado el malestar de muchos.

Francesc Mauri ha desvelado que en su casa se come verdura de la buena y de proximidad. En la imagen se puede ver coliflor con patata y zanahorias. Puede parecer un plato sencillo, y lo es, pero su raíz y su mensaje va mucho más allá.

Francesc Mauri y su polémica por la comida

"De primero, verdura con patata, no es de cartón-piedra como en muchas tiendas", escribe el meteorólogo. Asimismo, el mensaje sigue diciendo: "Las zanahorias feas, pero estratosféricas, de sabor e intensidad". Todo ello le ha costado unos cinco euros y de ahí comerán cuatro personas.

En este sentido, Francesc Mauri ha añadido que comprar una pizza ultraprocesada en el súper puede tener un coste bastante similar. Y, obviamente, ni su calidad ni procedencia se pueden comparar. Ahora bien, este mensaje no ha sentado bien a todo el mundo y las críticas no han tardado en llegar.

En primer lugar, porque muchos de los seguidores de Francesc Mauri aseguran que comprar en el mercado no es una opción para cualquiera. Y es que los precios suelen ser un poco más elevados que en el supermercado. De hecho, uno de los comentarios afirma que se gasta alrededor de 60 euros semanales para la compra de verdura en el mercado.

La comida de la discordia

Este es un precio que no todas las familias pueden asumir, y menos por unas cuantas verduras. Paralelamente, otros le recriminan que comprar en el mercado no siempre es una apuesta segura. Afirman que no todos los alimentos que se venden son de proximidad, pero que el precio sí que es mayor.

Por todo esto, la comida de Francesc Mauri no ha sido de agrado para algunos de sus seguidores. Está claro que todo el mundo quisiera comer de la más alta calidad y proximidad posible, pero la realidad es otra. El meteorólogo se esfuerza por dar lecciones sobre lo ideal, aunque eso no siempre está al alcance de las familias.