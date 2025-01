La preciosa imatge que ha impressionat a Francesc Mauri: per primer cop aquest any

Francesc Mauri no només informa sobre el temps a Catalunya. Si no que també demostra diàriament que és un apassionat de la vida. Un exemple és el vídeo que ha compartit a les seves xarxes socials i que convida a reflexionar sobre les distàncies i els mapes.

L'home del temps de TV3 ha quedat impressionat en poder veure el primer albirament de l'illa de Mallorca des de Barcelona. Les imatges parlen per si soles i el cert és que són d'una bellesa innata. Poder veure a lluny, a l'horitzó, una de les illes més estimades, és tot un luxe i regal.

Si es mira el mapa pot semblar que estan a prop. I de fet ho estan. Però la separació del mar Mediterrani fa que sembli que les distàncies siguin molt més llargues.

Francesc Mauri al·lucina amb la bellesa de Mallorca a l'horitzó

Per a molts veure Mallorca des de Barcelona pot sonar a ciència-ficció, però el cert és que és un fet que sol succeir. Segons Francesc Mauri, és possible veure el nord de l'illa diverses vegades a l'any des de diferents punts del litoral català. Això sí, els requisits perquè això succeeixi són clars i evidents.

El cel ha d' estar serè. En aquest sentit, el dia del primer albirament de Mallorca de l'any era el típic d'"aires àrtics" que provoca que els paisatges siguin "nets". Ni un sol núvol i res de boira per poder veure les millors vistes des de Barcelona.

Això sí, sempre sol passar just abans de la sortida del sol. A primera hora del matí, com si es tractés d'un regal de bon dia. El cert és que les imatges són precioses i denoten que, sovint, la bellesa està més a prop del que percebem.

La distància entre Barcelona i Mallorca

Per arribar a Mallorca cal agafar l'avió o el vaixell. El de travessar el mar nedant és només apte per a reptes una mica esbojarrats i, per descomptat, inacceptable per a la majoria. La distància en línia recta pel mar són 190 quilòmetres, per la qual cosa estan relativament a prop.

En avió el vol triga menys d'una hora i en ferri depèn de la velocitat que assoleixi i la seva tipologia. Encara que aquests viatges solen durar entre quatre i sis hores. De totes maneres, si no et ve de gust viatjar, però sí veure Mallorca, ja saps: l'horitzó i les seves vistes t'esperen.