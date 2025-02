Ningú esperava això de Francesc Mauri: puja una imatge i tothom es fixa en el mateix

Francesc Mauri no només comparteix meteorologia al seu perfil de xarxes socials. L'home del temps de TV3 també s'atreveix a deixar missatges de moral. Almenys així ho ha demostrat en una de les seves més recents intervencions a xarxes socials.

La sequera, el reciclatge o el menjar de km 0 són altres dels seus lemes. En aquest cas, Francesc Mauri ha compartit una imatge en la qual es pot veure el menjar de la seva família. Una foto que no ha deixat indiferent a ningú i que, fins i tot, ha generat el malestar de molts.

Francesc Mauri ha revelat que a casa seva es menja verdura de la bona i de proximitat. A la imatge es pot veure coliflor amb patata i pastanagues. Pot semblar un plat senzill, i ho és, però la seva arrel i el seu missatge va molt més enllà.

Francesc Mauri i la seva polèmica pel menjar

"De primer, verdura amb patata, no és de cartró-pedra com en moltes botigues", escriu el meteoròleg. Així mateix, el missatge segueix dient: "Les pastanagues lletges, però estratosfèriques, de sabor i intensitat". Tot això li ha costat uns cinc euros i d'aquí menjaran quatre persones.

En aquest sentit, Francesc Mauri ha afegit que comprar una pizza ultraprocessada al súper pot tenir un cost bastant similar. I, òbviament, ni la seva qualitat ni procedència es poden comparar. Ara bé, aquest missatge no ha agradat a tothom i les crítiques no han trigat a arribar.

En primer lloc, perquè molts dels seguidors de Francesc Mauri asseguren que comprar al mercat no és una opció per a tothom. I és que els preus solen ser una mica més elevats que al supermercat. De fet, un dels comentaris afirma que es gasta al voltant de 60 euros setmanals per a la compra de verdura al mercat.

El menjar de la discòrdia

Aquest és un preu que no totes les famílies poden assumir, i menys per unes quantes verdures. Paral·lelament, altres li recriminen que comprar al mercat no sempre és una aposta segura. Afirmen que no tots els aliments que es venen són de proximitat, però que el preu sí que és més gran.

Per tot això, el menjar de Francesc Mauri no ha estat del grat d'alguns dels seus seguidors. Està clar que tothom voldria menjar de la més alta qualitat i proximitat possible, però la realitat és una altra. El meteoròleg s'esforça per donar lliçons sobre l'ideal, encara que això no sempre està a l'abast de les famílies.