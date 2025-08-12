'Entre demà i dijous': es confirma la millor notícia pel que fa al temps a Catalunya
Els meteoròlegs anticipen un gir en el temps a Catalunya en els pròxims dies
Durant els últims dies, Catalunya ha viscut un episodi de calor intensa que ha posat a prova la resistència de molts. El pic s'assolia aquest dilluns, amb registres que van arribar a fregar els 43 graus en algunes zones de Ponent. La situació ha estat especialment complicada en zones d'interior, on la sensació tèrmica va superar àmpliament els valors normals per a aquesta època de l'any.
Però les previsions meteorològiques porten un bri d'esperança per a tots els que han patit les altes temperatures. Els meteoròlegs confirmen que, a partir de mitja setmana, s'espera un canvi de temps significatiu. Les pluges tornaran i, amb elles, la possibilitat d'un petit respir tèrmic que molts esperaven.
Una línia d'inestabilitat portarà tempestes aquest dimecres
Segons els experts, "entre dimecres i dijous ens passarà una línia d'inestabilitat freda que portarà tempestes que poden afectar diverses comarques i ser més extenses". El Pirineu i el Prepirineu seran les primeres zones a notar el canvi, però no es descarta que les precipitacions arribin a àrees més àmplies.
Tanmateix, adverteixen que, a causa de l'energia acumulada a l'atmosfera, no es descarten episodis de tempesta severa. Això podria incloure descàrregues elèctriques, fortes ràfegues de vent i fins i tot calamarsa.
L'arribada d'aquestes precipitacions suposa un alleujament parcial, ja que l'agost ha començat amb un temps extremadament calorós. El contrast tèrmic generat per l'aire fred en alçada podria desencadenar pluges més extenses de l'habitual en aquest tipus de situacions d'estiu.
Tot i que el canvi més notable s'espera a partir de dimecres, aquest dimarts també hi haurà una mica de moviment al radar meteorològic. Durant la tarda, es preveuen ruixats en zones del Pirineu i el Prepirineu, amb possibilitat que els núvols es desplacin cap a Ponent i la Catalunya Central al final del dia.
Aquests episodis aniran acompanyats de tempesta i, en alguns casos, de calamarsa. La intensitat prevista és feble o moderada, amb acumulacions poc abundants. Així i tot, serviran com a avançament del panorama que podria consolidar-se a la segona meitat de la setmana.
La calor no desapareixerà de cop, però les temperatures tendiran a moderar-se. Això vol dir que dimecres i dijous podrien ser més suportables. Les màximes podrien ser menys extremes i hi hauria un ambient més agradable a la majoria de comarques.
Una petita treva molt esperada en ple agost
Les previsions assenyalen que, després de l'arribada de les pluges, el temps a Catalunya podria estabilitzar-se progressivament. L'agost seguirà sent calorós, com és habitual, però sense els pics extrems que han marcat l'inici del mes.
Per a qui ha suportat nits tropicals i jornades asfixiants, aquest canvi suposa un alleujament necessari. No obstant això, el Meteocat ja ha advertit que, després d'una petita baixada dels mercuris dijous, de cara a divendres tornaran a pujar.
En qualsevol cas, la notícia que entre demà i dijous les pluges tornin a escena és un motiu per estar atents al cel. Després de dies sota un sol implacable, la possibilitat de sentir trons i sentir l'olor de terra mullada es presenta com el millor regal que podia portar aquesta setmana d'agost.
Més notícies: