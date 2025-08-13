Logo e-noticies.es
Lluvias y tormentas esta tarde en Cataluña: las comarcas donde pueden caer con fuerza

Vuelven las tormentas a Cataluña: se espera una nueva jornada con chubascos en algunas zonas este miércoles

Laura Castaño

Este miércoles, el tiempo en Cataluña traerá consigo un fenómeno algo sorprendente, dado el calor extremo que se está viviendo en la región. A pesar de las altas temperaturas que siguen marcando el día, la segunda mitad de la jornada se presenta con un panorama diferente.

Se espera que lleguen lluvias y tormentas en distintas zonas del territorio, lo que podría alterar el calor tan característico de este verano. Este fenómeno ya se produjo ayer en el Pirineo y Prepirineo, y hoy se repetirá, afectando incluso más zonas.

Vuelven las lluvias y tormentas a Cataluña

Como suele ocurrir en estas épocas del año, el tiempo cambia rápidamente. Después de un día cálido y soleado, la atmósfera cargada propicia la aparición de tormentas, especialmente en las zonas montañosas.

Y durante la tarde de hoy, se prevé que las lluvias se intensifiquen en varias comarcas del Pirineo y Prepirineo. Aunque se extenderán a otras áreas como el norte de la depresión Central y el nordeste de Cataluña.

En estas zonas, los chubascos se acompañarán de tormentas, lo que podría hacer que la tarde sea más inestable. Las precipitaciones serán de intensidad variable, desde ligeras hasta moderadas, y es probable que incluso caigan granizo o piedra. Pero la cantidad total de lluvia no se espera que sea excesiva, con acumulaciones de agua entre bajas y moderadas.

Las zonas donde lloverá más hoy

Se espera que las lluvias y tormentas afecten principalmente al Pirineo, el Prepirineo y algunas zonas del interior. Las comarcas de Val d'Aran, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès, Ripollès, Lluçanès, Osona  y Alta Ribagorça podrían experimentar las lluvias más intensas.

Aunque los chubascos se concentrarán sobre todo en el interior y la montaña, algunas zonas del prelitoral también podrían ver algo de lluvia, especialmente al final del día. En general, las lluvias serán más débiles en comparación con otros episodios de tormenta.

En el resto de la región, tampoco se puede descartar que alguna zona reciba chubascos locales. Hacia el final de la tarde, el tiempo inestable podría alcanzar otras áreas, especialmente en el tercio oeste. No obstante, es un cambio respecto al calor abrasador que caracteriza este mes de agosto.

Por tanto, si bien el calor extremo seguirá siendo el protagonista en muchas partes de Cataluña, la llegada de estas tormentas y chubascos podría cambiar ligeramente las condiciones. Sobre todo por la tarde. 

