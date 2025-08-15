Confirman un cambio drástico de tiempo en Cataluña: los expertos ya señalan este día

Este verano, el calor intenso está siendo de los principales protagonistas en Cataluña. Con temperaturas que no dan tregua, muchos se han visto obligados a lidiar con el implacable sol y las altas temperaturas. Sin embargo, después de una leve pausa en los últimos días, la buena noticia parece llegar por fin.

Aunque este viernes todavía se espera una subida en los mercurios, algunos meteorólogos ya están avistando el final de este periodo cálido. Según los modelos meteorológicos, el cambio podría llegar pronto, más de lo que muchos podrían pensar. Y es que el calor podría comenzar a ceder definitivamente para finales de la próxima semana.

Un respiro esperado para muchos

Aunque este viernes se espera que las temperaturas sigan subiendo, la situación se verá alterada pronto. Los meteorólogos señalan que, a partir del 22 de agosto, el calor podría dar un respiro definitivo. El modelo de predicción basado en inteligencia artificial del Centro Europeo de Modelos Meteorológicos (ECMWF) parece confirmar que el periodo cálido no continuará más allá de esa fecha.

Parece que después de días de temperaturas anormalmente altas para esta época del año, la situación se normalizaría para finales de agosto. En los próximos días, los termómetros comenzarán a mostrar valores más acordes con lo que se espera en pleno verano, sin los excesos que hemos tenido hasta ahora.

Aunque los modelos aún deben confirmar todos los detalles, la tendencia parece clara. Un cambio en el tiempo se avecina, y no debería faltar mucho para que las temperaturas vuelvan a niveles más cómodos.

Los modelos meteorológicos, aunque muy avanzados, a veces se ven sujetos a cambios. Por ello, los expertos advierten que no se puede dar una certeza total sobre el fin del calor. La predicción hasta el 22 de agosto parece clara, pero siempre existe la posibilidad de que algún factor imprevisto pueda alterar esta tendencia.

¿Hasta cuándo durará el verano?

Agosto siempre ha sido conocido por ser uno de los meses más calurosos del año en Cataluña, pero este verano ha sido especialmente implacable. Las altas temperaturas han marcado casi toda esta primera quincena, con picos récord que han afectado a diversas comarcas.

Los próximos días serán clave para saber si la predicción se cumple y si el tiempo vuelve a la normalidad. O si el verano caluroso continuará su curso en la segunda mitad de agosto. Sin embargo, la noticia, por el momento, es positiva: el fin del calor extremo parece que está a la vista.