Pluges i tempestes aquesta tarda a Catalunya: les comarques on poden caure amb força

EL TEMPS

Laura Castaño

Aquest dimecres, el temps a Catalunya portarà un fenomen una mica sorprenent, si tenim en compte la calor extrema que s'està vivint a la regió. Tot i les altes temperatures que continuen marcant el dia, la segona meitat de la jornada es presenta amb un panorama diferent.

S'espera que arribin pluges i tempestes a diferents zones del territori, cosa que podria alterar la calor tan característica d'aquest estiu. Aquest fenomen ja es va produir ahir al Pirineu i Prepirineu, i avui es repetirà, afectant fins i tot més zones.

Tornen les pluges i tempestes a Catalunya

Com sol passar en aquestes èpoques de l'any, el temps canvia ràpidament. Després d'un dia càlid i assolellat, l'atmosfera carregada propicia l'aparició de tempestes, especialment a les zones muntanyoses.

I durant la tarda d'avui, es preveu que les pluges s'intensifiquin a diverses comarques del Pirineu i Prepirineu. Tot i que s'estendran a altres àrees com el nord de la depressió Central i el nord-est de Catalunya.

En aquestes zones, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, cosa que podria fer que la tarda sigui més inestable. Les precipitacions seran d'intensitat variable, des de lleugeres fins a moderades, i és probable que fins i tot caiguin calamarsa o pedra. Però la quantitat total de pluja no s'espera que sigui excessiva, amb acumulacions d'aigua entre baixes i moderades.

Les zones on plourà més avui

S'espera que les pluges i tempestes afectin principalment el Pirineu, el Prepirineu i algunes zones de l'interior. Les comarques de la Vall d'Aran, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el Solsonès, el Ripollès, el Lluçanès, Osona i l'Alta Ribagorça podrien experimentar les pluges més intenses.

Tot i que els ruixats es concentraran sobretot a l'interior i la muntanya, algunes zones del prelitoral també podrien veure alguna pluja. Especialment al final del dia. En general, les pluges seran més febles en comparació amb altres episodis de tempesta.

A la resta de la regió, tampoc es pot descartar que alguna zona rebi ruixats locals. Cap al final de la tarda, el temps inestable podria arribar a altres àrees, especialment al terç oest. No obstant això, és un canvi respecte a la calor abrasadora que caracteritza aquest mes d'agost.

Per tant, si bé la calor extrema continuarà sent la protagonista a moltes parts de Catalunya, l'arribada d'aquestes tempestes i ruixats podria canviar lleugerament les condicions. Sobretot a la tarda. 

