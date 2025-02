Llega la felicidad a Cataluña: los meteorólogos lanzan el mejor aviso de todos

El tiempo este mes de febrero en Cataluña está siendo bastante convulso. Como mínimo, se podría decir que nos ha ofrecido un poco de todo, aunque nunca llueve a gusto de todos. Y precisamente de posibles lluvias es de lo que se podrá hablar en los próximos días.

El pronóstico para la segunda mitad del mes de febrero confirma novedades muy esperanzadoras. Sobre todo para los que esperan que llueva y aumente el nivel de los pantanos. En general, Cataluña necesita un buen temporal (o varios), para paliar una sequía que se resiste a desaparecer.

En este sentido, los mapas de previsión intuyen cierta anomalía de precipitación para las próximas semanas, una noticia muy positiva. "Según el modelo europeo ECMWF, la inestabilidad podría ser bastante generalizada", aseguran los meteorólogos. De ahí que muchos ya celebren lo que todavía está por llegar.

Un cambio de tiempo que traerá a Cataluña las lluvias que se necesitan

En la misma línea, los expertos añaden que este tipo de inestabilidad "dará lugar a anomalías positivas de precipitación en gran parte de la Península". Por ende, Cataluña se verá beneficiada y los pantanos podrán respirar un poco más tranquilos. Precisamente hace poco se ha hablado de la necesidad de que siga lloviendo en la región.

Hay embalses como el de Rialb que goza de buenos niveles de agua, pero otros como el de Susqueda que necesitan un empujón más. Así que esta previsión de cara a la segunda semana de febrero llega en el mejor momento.

Además, lo hace en una semana en la que ya ha llovido en Cataluña. El miércoles fue un día especialmente lluvioso en el conjunto del territorio y se llegaron a registrar chubascos intensos en el litoral. Ante este panorama, parece que el mes todavía tiene mucho que regalar y que un cambio de tiempo protagonizado por lluvias es lo que vendrá.

Las lluvias podrían ganar terreno en las próximas semanas

Son muchos los que no son del todo conscientes de lo que significa que ahora llueva o nieve. Y es que no solo hay que fijarse en el momento presente, sino que hay que mirar más allá. El agua que ahora caiga no solo riega los campos y bosques del territorio.

También llena, pantanos y ríos, por lo que garantiza la llegada de un verano más tranquilo. La escasez de agua no es una cosa de un día para otro, por lo que ir llenando poco a poco los niveles es importante. Febrero parece que se ha aprendido la lección, así que disfrutemos de ello.