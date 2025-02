Arriba la felicitat a Catalunya: els meteoròlegs comparteixen el millor avís de tots

El temps aquest mes de febrer a Catalunya està sent força convuls. Com a mínim, es podria dir que ens ha ofert una mica de tot, encara que mai plou a gust de tothom. I precisament de possibles pluges és del que es podrà parlar en els pròxims dies.

El pronòstic per a la segona meitat del mes de febrer confirma novetats molt esperançadores. Sobretot per als que esperen que plogui i augmenti el nivell dels pantans. En general, Catalunya necessita un bon temporal (o diversos), per pal·liar una sequera que es resisteix a desaparèixer.

En aquest sentit, els mapes de previsió intueixen certa anomalia de precipitació per a les pròximes setmanes, una notícia molt positiva. "Segons el model europeu ECMWF, la inestabilitat podria ser força generalitzada", asseguren els meteoròlegs. D'aquí que molts ja celebrin el que encara està per arribar.

Un canvi de temps que portarà a Catalunya les pluges que es necessiten

En la mateixa línia, els experts afegeixen que aquest tipus d'inestabilitat "donarà lloc a anomalies positives de precipitació en gran part de la Península". Per tant, Catalunya se'n veurà beneficiada i els pantans podran respirar una mica més tranquils. Precisament fa poc s'ha parlat de la necessitat que continuï plovent a la regió.

Hi ha embassaments com el de Rialb que gaudeix de bons nivells d'aigua, però d'altres com el de Susqueda que necessiten un impuls més. Així que aquesta previsió de cara a la segona setmana de febrer arriba en el millor moment.

A més, ho fa en una setmana en què ja ha plogut a Catalunya. Dimecres va ser un dia especialment plujós en el conjunt del territori i es van arribar a registrar xàfecs intensos al litoral. Davant aquest panorama, sembla que el mes de febrer encara té molt per a regalar i que un canvi de temps protagonitzat per pluges és el que vindrà.

Les pluges podrien guanyar terreny en les pròximes setmanes

Són molts els que no són del tot conscients del que significa que ara plogui o nevi. I és que no només cal fixar-se en el moment present, sinó que cal mirar més enllà. L'aigua que ara caigui no només rega els camps i boscos del territori.

També omple, pantans i rius, per la qual cosa garanteix l'arribada d'un estiu més tranquil. L'escassetat d'aigua no és una cosa d'un dia per l'altre, per la qual cosa anar omplint a poc a poc els nivells és important. Febrer sembla que ha après la lliçó, així que gaudim-ne.