Jarro de agua fría para Cataluña: el cambio drástico que podría sorprender a muchos

El tiempo está siendo bastante inestable este mes de febrero. Ha llovido, ha nevado, ha hecho viento y mucho frío; pero también hemos tenido días suaves y soleados. A pesar de todo, los amantes del invierno lo que más desean es que haga frío, y esto podría cumplirse en los próximos días.

Al menos así se desprende de algunas previsiones, que indican la posible irrupción de aire polar en Europa. Ahora mismo, las temperaturas más bajas se concentran, como es normal, en los países nórdicos. Pero un movimiento inusual de las masas de aire podría provocar una caída en picado de los termómetros más al sur.

De momento, y una vez más, lo único certero es la incertidumbre. Sí que parece que gran parte de Europa podría verse inmersa en una ola de frío, pero no se puede saber el alcance en Cataluña. De todas formas, los expertos ya previenen y anuncian que podríamos tener sorpresas.

Un cambio de tiempo radical en pleno mes de febrero

Esta semana no está siendo del todo fría, ya que las temperaturas se han mantenido en valores relativamente suaves. No obstante, en las próximas horas las cosas cambiarán, con una bajada de termómetros. De todas formas, el cambio más drástico no se espera para el jueves, sino para mucho más adelante.

Los meteorólogos explican que, de cara al fin de semana, la bajada de las temperaturas ya podría ser bastante más acusada. Esta situación se notará, en principio, en gran parte de Europa. La península podría quedar un poco al margen, pero habrá que ver si Cataluña también acabará recibiendo este aire frío.

Algunos expertos, de hecho, lo ven posible, y piden estar preparados. Por contra, otros modelos indican que el territorio catalán se quedarían fuera de este episodio, que sí que azotará al Viejo Continente. Así pues, habrá que seguir la evolución de los mapas que, poco a poco, irán acercándose a la veracidad de posibles cambios.

Un invierno en el que no ha nevado todo lo que debería

A medida que avancen los días podría saberse con más exactitud qué temperaturas tendremos en Cataluña. Lo que está claro es que el fin de semana podría dar alguna que otra sorpresa a los amantes del tiempo invernal. Si finalmente ocurre, donde más contentos estarán será en las zonas de montaña, ya que servirá para conservar la nieve caída en las últimas semanas.

Una nieve que sigue siendo insuficiente para paliar los efectos de la sequía. Si acabamos despidiendo el invierno si un buen temporal de lluvia y nieve, es muy probable que en verano lo pasemos mal. Muchos expertos ya alertan sobre la falta de nieve en el Pirineo porque, recordemos, ese manto blanco significa agua en el resto del año.