Una dona es ventila per refrescar-se al costat d’un mapa de Catalunya amb un termòmetre i un senyal de calor extrema, mentre un rellotge del carrer marca 37 graus.
Barcelona registra una temperatura mínima històrica propera als 30 graus | Camara Europa Press, Art illustration's Images, Sarwono de FeatherpenCS, Sergeyparanchuk
EL TEMPS

'És insòlit': s'encenen les alarmes pel que es va viure ahir a la nit a Catalunya

La calor intensa no ha donat treva durant aquesta passada matinada i s'han assolit mínims històrics

per

Laura Castaño

Catalunya ha viscut un cap de setmana marcat per una calor que no ha donat treva. Les altes temperatures han estat protagonistes a tot el territori, i la sensació de xafogor ha estat present a les hores centrals del dia.

Tot i que el veritable malson ha arribat quan el sol s'ha amagat. Les nits, que en ple estiu solen ser suaus, però suportables, han passat a ser un autèntic repte per agafar el son aquesta passada nit.

Dona fent servir un ventall per protegir-se del sol al costat d’un gràfic de termòmetre alt i un símbol d’advertència per calor extrema

Catalunya ha viscut un cap de setmana sufocant | Camara Europa Press, InstaStudio, Muhammad Atif, Pixabay de Jplenio

Els meteoròlegs adverteixen de nits sufocants a Catalunya

El que va passar a Barcelona ahir a la nit ha trencat qualsevol previsió. La mínima registrada va ser de 29,9 °C, una dada que parla per si sola. "A l'estiu ja sabem que costa refrescar i que a vegades no baixem dels 20 o 25 °C... però això d'avui?", s'han preguntat experts.

"Això és insòlit! Mínima de 29,9 ºC a la zona alta del barri de Gràcia, a Barcelona! Fregant la nit roent!". I és que, en alguns barris, el termòmetre amb prou feines va baixar dels 30 °C. I ho va fer només durant uns minuts abans de tornar a pujar.

No es tracta d'una sensació subjectiva. Els registres meteorològics confirmen que la passada nit ha estat una de les més càlides de l'estiu a la ciutat i la seva àrea metropolitana. El que en altres jornades es considera una "nit tropical" es va convertir en una matinada abrasadora.

Termòmetre marcant temperatures altes amb un ventilador en una habitació i emojis d'advertència i calor.

Les temperatures han estat molt altes a Catalunya, fins i tot de nit | Camara Getty Images, PixaBay, e-noticies.cat

En llocs del litoral, la calor no va donar treva i la humitat va fer que la sensació tèrmica fos encara més elevada. I la situació tampoc va ser gaire diferent en altres zones de Catalunya. Al prelitoral i en part de l'interior, les mínimes van estar molt per sobre de la mitjana per aquestes dates.

La calor no dona respir aquesta setmana

Lluny de millorar, la previsió apunta que aquest episodi de calor extrema continuarà. El Meteocat ha activat aquest dilluns una alerta mitjana per a tot el territori per temperatures elevades. Algunes comarques, especialment a les Terres de l’Ebre, l’interior de Lleida i punts de Tarragona, estan en alerta taronja.

En canvi, part de Barcelona, altres comarques de Lleida i el Pirineu es troben sota alerta groga. Tot i que el litoral no patirà les màximes més altes, la combinació de calor i humitat continuarà sent un problema important per a la salut. Sobretot durant la nit.

Un termòmetre digital mostra 40 graus mentre una il·lustració d’un mapa amb franges vermelles i grogues, un emoji acalorat i un sol reforcen la idea d’una onada de calor intensa.

Durant el dia d’avui, es podran arribar a superar els 43 ºC a Ponent | Camara Europa Press, Art illustration's Images, Muhammad Atif, Davids47

Les màximes podrien ascendir entre un grau i fins a diversos, especialment a la meitat oest. Allà s’espera que se superin els 43 °C en zones com Ponent, l’interior de la vall de l’Ebre i la conca de Tremp. En altres àrees, el mercuri es mantindrà similar o baixarà lleugerament, però seguirà en valors molt alts per a un mes d’agost.

Un agost que podria marcar rècords

Aquest episodi de calor extrema arriba en ple estiu i amenaça a prolongar-se més del que és habitual. Si les nits tropicals continuen en la mateixa línia, l’agost podria convertir-se en un dels més calorosos dels últims anys a Catalunya.

I és que les previsions no ofereixen massa esperances. La calor s’ha convertit en protagonista absoluta del cap de setmana i, pel que sembla, continuarà manant en aquest agost sense treva.

