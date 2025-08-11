'És insòlit': s'encenen les alarmes pel que es va viure ahir a la nit a Catalunya
La calor intensa no ha donat treva durant aquesta passada matinada i s'han assolit mínims històrics
Catalunya ha viscut un cap de setmana marcat per una calor que no ha donat treva. Les altes temperatures han estat protagonistes a tot el territori, i la sensació de xafogor ha estat present a les hores centrals del dia.
Tot i que el veritable malson ha arribat quan el sol s'ha amagat. Les nits, que en ple estiu solen ser suaus, però suportables, han passat a ser un autèntic repte per agafar el son aquesta passada nit.
Els meteoròlegs adverteixen de nits sufocants a Catalunya
El que va passar a Barcelona ahir a la nit ha trencat qualsevol previsió. La mínima registrada va ser de 29,9 °C, una dada que parla per si sola. "A l'estiu ja sabem que costa refrescar i que a vegades no baixem dels 20 o 25 °C... però això d'avui?", s'han preguntat experts.
"Això és insòlit! Mínima de 29,9 ºC a la zona alta del barri de Gràcia, a Barcelona! Fregant la nit roent!". I és que, en alguns barris, el termòmetre amb prou feines va baixar dels 30 °C. I ho va fer només durant uns minuts abans de tornar a pujar.
No es tracta d'una sensació subjectiva. Els registres meteorològics confirmen que la passada nit ha estat una de les més càlides de l'estiu a la ciutat i la seva àrea metropolitana. El que en altres jornades es considera una "nit tropical" es va convertir en una matinada abrasadora.
En llocs del litoral, la calor no va donar treva i la humitat va fer que la sensació tèrmica fos encara més elevada. I la situació tampoc va ser gaire diferent en altres zones de Catalunya. Al prelitoral i en part de l'interior, les mínimes van estar molt per sobre de la mitjana per aquestes dates.
La calor no dona respir aquesta setmana
Lluny de millorar, la previsió apunta que aquest episodi de calor extrema continuarà. El Meteocat ha activat aquest dilluns una alerta mitjana per a tot el territori per temperatures elevades. Algunes comarques, especialment a les Terres de l’Ebre, l’interior de Lleida i punts de Tarragona, estan en alerta taronja.
En canvi, part de Barcelona, altres comarques de Lleida i el Pirineu es troben sota alerta groga. Tot i que el litoral no patirà les màximes més altes, la combinació de calor i humitat continuarà sent un problema important per a la salut. Sobretot durant la nit.
Les màximes podrien ascendir entre un grau i fins a diversos, especialment a la meitat oest. Allà s’espera que se superin els 43 °C en zones com Ponent, l’interior de la vall de l’Ebre i la conca de Tremp. En altres àrees, el mercuri es mantindrà similar o baixarà lleugerament, però seguirà en valors molt alts per a un mes d’agost.
Un agost que podria marcar rècords
Aquest episodi de calor extrema arriba en ple estiu i amenaça a prolongar-se més del que és habitual. Si les nits tropicals continuen en la mateixa línia, l’agost podria convertir-se en un dels més calorosos dels últims anys a Catalunya.
I és que les previsions no ofereixen massa esperances. La calor s’ha convertit en protagonista absoluta del cap de setmana i, pel que sembla, continuarà manant en aquest agost sense treva.
