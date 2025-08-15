Confirmen un canvi dràstic de temps a Catalunya: els experts ja assenyalen aquest dia
Aquest estiu, la calor intensa està sent un dels principals protagonistes a Catalunya. Amb temperatures que no donen treva, molts s'han vist obligats a lidiar amb el sol implacable i les altes temperatures. Tanmateix, després d'una lleu pausa els darrers dies, la bona notícia sembla arribar per fi.
Tot i que aquest divendres encara s'espera una pujada dels mercuris, alguns meteoròlegs ja estan albirant el final d'aquest període càlid. Segons els models meteorològics, el canvi podria arribar aviat, més del que molts podrien pensar. I és que la calor podria començar a cedir definitivament per finals de la propera setmana.
Un respir esperat per a molts
Tot i que aquest divendres s'espera que les temperatures continuïn pujant, la situació es veurà alterada aviat. Els meteoròlegs assenyalen que, a partir del 22 d'agost, la calor podria donar un respir definitiu. El model de predicció basat en intel·ligència artificial del Centre Europeu de Models Meteorològics (ECMWF) sembla confirmar que el període càlid no continuarà més enllà d'aquesta data.
Sembla que després de dies de temperatures anormalment altes per a aquesta època de l'any, la situació es normalitzaria per finals d'agost. En els propers dies, els termòmetres començaran a mostrar valors d'acord amb el que s'espera en ple estiu, sense excessos com hem tingut fins ara.
Tot i que els models encara han de confirmar tots els detalls, la tendència sembla clara. Un canvi en el temps s'acosta, i no hauria de faltar gaire perquè les temperatures tornin a nivells més còmodes.
Els models meteorològics, tot i ser molt avançats, de vegades es veuen subjectes a canvis. Per això, els experts adverteixen que no es pot donar una certesa total sobre el final de la calor. La predicció fins al 22 d'agost sembla clara, però sempre existeix la possibilitat que algun factor imprevist pugui alterar aquesta tendència.
Fins quan durarà l'estiu?
Agost sempre ha estat conegut per ser un dels mesos més calorosos de l'any a Catalunya, però aquest estiu ha estat especialment implacable. Les altes temperatures han marcat gairebé tota aquesta primera quinzena, amb pics rècord que han afectat diverses comarques.
Els propers dies seran clau per saber si la predicció es compleix i si el temps torna a la normalitat o si l'estiu calorós continuarà el seu curs a la segona meitat d'agost. Tanmateix, la notícia, de moment, és positiva: el final de la calor extrema sembla que és a la vista.
