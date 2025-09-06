Verificado: la última carta sobre las pensiones que inquieta a miles de españoles

En los últimos días, ha comenzado a circular una carta que ha generado gran inquietud entre miles de pensionistas en toda España. El mensaje es directo y alarmante. Si no se rellena un supuesto formulario en un plazo de 15 días, se podría perder el derecho a seguir cobrando la pensión.

Este aviso ha llegado acompañado de vídeos virales en redes sociales y grupos de mensajería, sumando decenas de miles de visualizaciones. Pero, ¿es esto cierto? ¿Estamos realmente ante una nueva norma que puede dejar sin paga a los jubilados?

La respuesta es clara y contundente: no. Se trata de un engaño que ya ha sido desmentido por fuentes oficiales. Y es importante compartir la verdad para evitar que más personas caigan en la trampa.

El bulo que pone en alerta a los pensionistas

Todo comenzó con un vídeo difundido a través de plataformas como YouTube, WhatsApp y Facebook. En él, una figura generada por inteligencia artificial advierte a los pensionistas sobre una carta que supuestamente enviará la Seguridad Social a partir de septiembre. En esa carta, se incluiría un formulario obligatorio que debería ser devuelto en un máximo de 15 días.

Si no se hace, según el vídeo, se suspendería automáticamente el pago de la pensión. Este contenido ha causado confusión y temor, especialmente entre las personas mayores, recoge el diario Hoy. Pueden sentirse vulnerables ante este tipo de amenazas burocráticas.

Sin embargo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aclarado que no existe ninguna nueva medida de este tipo. Y ninguna pensión será suspendida sin una causa justificada.

Desde la Seguridad Social, han asegurado que no se está enviando ninguna carta masiva con formularios que condicionen el cobro de la pensión. Además, han recalcado que no hay ningún cambio normativo que obligue a los pensionistas a rellenar documentos nuevos en septiembre.

El vídeo en cuestión, según confirman portavoces oficiales, fue creado con herramientas de inteligencia artificial. No tiene relación con ninguna fuente oficial ni institucional. Su único objetivo parece ser crear alarma social y atraer visualizaciones.

Lo mejor es ignorarlo

Damián Rodríguez, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), también ha denunciado este contenido. Asegura que se trata de un intento claro de manipulación y que lo único que consigue es crear miedo entre los jubilados.

Por tanto, si tú o algún familiar ha recibido esta carta o ha visto el vídeo, la mejor recomendación es ignorarlo. No tiene validez legal, y la Seguridad Social nunca solicita datos urgentes a través de medios no oficiales.