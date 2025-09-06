Verificat: l’última carta sobre les pensions que inquieta milers d’espanyols
Alguns jubilats ja han rebut aquest comunicat, però el més adequat és ignorar-lo per evitar problemes
En els últims dies, ha començat a circular una carta que ha generat una gran inquietud entre milers de pensionistes a tot Espanya. El missatge és directe i alarmant. Si no s'omple un suposat formulari en un termini de 15 dies, es podria perdre el dret a continuar cobrant la pensió.
Aquest avís ha arribat acompanyat de vídeos virals a xarxes socials i grups de missatgeria, sumant desenes de milers de visualitzacions. Però, és això cert? Estem realment davant d'una nova norma que pot deixar sense paga els jubilats?
La resposta és clara i contundent: no. Es tracta d'un engany que ja ha estat desmentit per fonts oficials. I és important compartir la veritat per evitar que més persones caiguin a la trampa.
El bulo que posa en alerta els pensionistes
Tot va començar amb un vídeo difós a través de plataformes com YouTube, WhatsApp i Facebook. En ell, una figura generada per intel·ligència artificial adverteix els pensionistes sobre una carta que suposadament enviarà la Seguretat Social a partir de setembre. En aquesta carta, s'hi inclouria un formulari obligatori que s'hauria de retornar en un màxim de 15 dies.
Si no es fa, segons el vídeo, se suspendria automàticament el pagament de la pensió. Aquest contingut ha causat confusió i temor, especialment entre les persones grans, recull el diari Hoy. Poden sentir-se vulnerables davant aquest tipus d'amenaces burocràtiques.
Tanmateix, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha aclarit que no existeix cap nova mesura d'aquest tipus. I cap pensió serà suspesa sense una causa justificada.
Des de la Seguretat Social, han assegurat que no s'està enviant cap carta massiva amb formularis que condicionin el cobrament de la pensió. A més, han recalcat que no hi ha cap canvi normatiu que obligui els pensionistes a omplir documents nous al setembre.
El vídeo en qüestió, segons confirmen portaveus oficials, va ser creat amb eines d'intel·ligència artificial. No té relació amb cap font oficial ni institucional. El seu únic objectiu sembla ser crear alarma social i atreure visualitzacions.
El millor és ignorar-lo
Damián Rodríguez, portaveu de la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE), també ha denunciat aquest contingut. Assegura que es tracta d'un intent clar de manipulació i que l'únic que aconsegueix és crear por entre els jubilats.
Per tant, si tu o algun familiar ha rebut aquesta carta o ha vist el vídeo, la millor recomanació és ignorar-lo. No té validesa legal, i la Seguretat Social mai sol·licita dades urgents a través de mitjans no oficials.
Més notícies: