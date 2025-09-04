BBVA toma una decisión que alegra el día a estos clientes: muchos no lo vieron venir

BBVA ha sorprendido positivamente a muchas familias con una nueva iniciativa que no esperaban. En colaboración con Fad Juventud, ha lanzado un videotutorial de gran interés.

Lo ha desvelado dentro del programa Educación Conectada, pensado para reforzar el papel de los hogares en la educación emocional y el pensamiento crítico. Esta iniciativa busca acompañar a las familias y reafirma el compromiso firme de BBVA con sus clientes y con la sociedad.

BBVA pasa a la acción en favor de las familias: sus clientes lo agradecen

La pieza audiovisual ofrece consejos claros y fáciles. Explica cómo convertir las conversaciones difíciles o los desacuerdos en oportunidades para escuchar, respetar y reflexionar. Así, se busca impulsar un entorno donde los jóvenes puedan aprender a pensar por sí mismos, sin sentirse juzgados o presionados.

Gracias a este videotutorial, las familias reciben cuatro herramientas prácticas para fomentar el pensamiento crítico en casa. Se propone hacer preguntas que abran un debate en lugar de cerrarlo. Se anima a compartir opiniones sin imponerlas, aceptar que cambiar de idea es parte del crecimiento y enseñar a contrastar la información desde fuentes fiables.

Esta iniciativa forma parte de Educación Conectada, un programa conjunto entre BBVA y Fad Juventud que nació en 2020 y ha llegado ya a miles de personas. En esta nueva etapa (2025-2027), el programa se renueva, no es solo digitalización, sino habilidades clave para la vida y el futuro de los jóvenes.

Objetivos que persigue esta iniciativa de BBVA

Ayudar a las familias, los docentes y los jóvenes a desarrollar competencias esenciales. BBVA impulsa herramientas que fomentan la resiliencia emocional, la autonomía, la creatividad y el pensamiento crítico. El banco se compromete con una medida aplaudida que aporta recursos concretos para educar desde la empatía y la comprensión.

Además, esta obra forma parte de una colección creciente de videotutoriales breves y accesibles. Desde su inicio, Educación Conectada ha publicado más de 24 vídeos sobre temas variados: desde la gestión emocional hasta el uso saludable de la tecnología. En 2025 se sumarán más contenidos centrados en el bienestar y la orientación adolescente.

Reacciones positivas: todos lo aplauden

Las reacciones positivas no se han hecho esperar. Usuarios, familias y educadores valoran el mensaje cercano y práctico. Ven en esta medida una forma de impulsar el compromiso educativo, donde BBVA actúa no solo como entidad financiera, sino como aliado para la formación integral de los jóvenes.

La campaña digital, con difusión gratuita en redes y en la web de Educación Conectada, busca llegar al mayor número posible de hogares. Y BBVA espera conseguirlo con creces.