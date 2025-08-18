El último truco de Banco Santander que viene de perlas a media España: a un clic

Banco Santander ha lanzado una novedad que facilitará la vida de muchos clientes. Tiene que ver con la firma electrónica para operar en la App Santander. Este sencillo truco te permitirá actualizar tu firma en cuestión de minutos, sin necesidad de desplazarte a una oficina.

Nos referimos a una comodidad que muchos usuarios agradecerán por la tranquilidad que ofrece este trámite. La firma electrónica es esencial para autorizar operaciones en los canales digitales de Banco Santander, como la banca móvil, la banca online y Superlínea.

Si quieres hacer esto con tu firma electrónica, Banco Santander te lo pone fácil

Permite realizar transacciones de forma segura y ágil. Sin embargo, es recomendable cambiarla periódicamente para mantener la seguridad de tus operaciones y proteger tus datos personales. Para cambiar tu firma electrónica desde la App Santander, los pasos son más sencillos de lo que piensas.

Y es que solo requiere seguir cuatro pasos. Accede a tu cuenta: Abre la App Santander e ingresa con tu clave de acceso. Ve a "Área personal", pulsa el icono de las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha y selecciona "Área personal".

Te permitirá operar con total tranquilidad en la App Santander

Configura la firma, dentro de "Configuración de seguridad", elige "Firma multicanal". Introduce las claves, escribe tu nueva firma electrónica y luego la antigua para confirmar el cambio. Este proceso es rápido y te permitirá seguir operando con total seguridad desde tu móvil.

Santander Key es una herramienta que te permite firmar tus operaciones de forma rápida y segura utilizando tu huella dactilar o reconocimiento facial. Al activar Santander Key en la App Santander, podrás autorizar tus transacciones sin necesidad de recordar contraseñas, lo que aumenta la comodidad y la seguridad en tus operaciones.

Este mensaje de Banco Santander sobre la seguridad es clave: apunta bien

Banco Santander reafirma su compromiso con la seguridad de sus clientes al ofrecer herramientas como la firma electrónica y Santander Key. Cambiar tu firma periódicamente y activar Santander Key son pasos importantes para proteger tus datos y realizar tus operaciones con tranquilidad.

No dejes pasar esta oportunidad de mejorar la seguridad y comodidad en tus gestiones bancarias. Sigue estos sencillos pasos y disfruta de una experiencia más ágil y segura con Banco Santander, siempre con el objetivo de ayudar a sus clientes.