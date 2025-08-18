L’últim truc del Banco Santander que va de perles a mitja Espanya: a un clic
Aquest gest senzill que aconsella Banco Santander als seus clients és més important del que penses: para atenció
Banco Santander ha llançat una novetat que facilitarà la vida de molts clients. Té a veure amb la signatura electrònica per operar a l'App Santander. Aquest senzill truc et permetrà actualitzar la teva signatura en qüestió de minuts, sense necessitat de desplaçar-te a una oficina.
Ens referim a una comoditat que molts usuaris agrairan per la tranquil·litat que ofereix aquest tràmit. La signatura electrònica és essencial per autoritzar operacions als canals digitals de Banco Santander, com la banca mòbil, la banca en línia i Superlínia.
Si vols fer això amb la teva signatura electrònica, Banco Santander t'ho posa fàcil
Permet realitzar transaccions de manera segura i àgil. Tanmateix, és recomanable canviar-la periòdicament per mantenir la seguretat de les teves operacions i protegir les teves dades personals. Per canviar la teva signatura electrònica des de l'App Santander, els passos són més senzills del que penses.
I és que només requereix seguir quatre passos. Accedeix al teu compte: Obre l'App Santander i entra amb la teva clau d'accés. Ves a "Àrea personal", prem la icona de les tres línies horitzontals a la cantonada superior dreta i selecciona "Àrea personal".
Et permetrà operar amb total tranquil·litat a l'App Santander
Configura la signatura, dins de "Configuració de seguretat", tria "Signatura multicanal". Introdueix les claus, escriu la teva nova signatura electrònica i després l'antiga per confirmar el canvi. Aquest procés és ràpid i et permetrà continuar operant amb total seguretat des del teu mòbil.
Santander Key és una eina que et permet signar les teves operacions de manera ràpida i segura utilitzant la teva empremta dactilar o reconeixement facial. En activar Santander Key a l'App Santander, podràs autoritzar les teves transaccions sense necessitat de recordar contrasenyes, cosa que augmenta la comoditat i la seguretat en les teves operacions.
Aquest missatge de Banco Santander sobre la seguretat és clau: apunta bé
Banco Santander referma el seu compromís amb la seguretat dels seus clients en oferir eines com la signatura electrònica i Santander Key. Canviar la teva signatura periòdicament i activar Santander Key són passos importants per protegir les teves dades i realitzar les teves operacions amb tranquil·litat.
No deixis passar aquesta oportunitat de millorar la seguretat i la comoditat en les teves gestions bancàries. Segueix aquests senzills passos i gaudeix d'una experiència més àgil i segura amb Banco Santander, sempre amb l'objectiu d'ajudar els seus clients.
