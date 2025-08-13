Aplauso mayúsculo a Banco Santander tras confirmar esto: salva el tipo a muchos

Banco Santander ha confirmado una gran noticia que llega como un salvavidas para clientes que atraviesan apuros económicos. Se trata de una ayuda ágil, accesible y hecha a medida para quienes lo pasan peor al final del mes.

El Préstamo Anticipo Nómina es un adelanto de tu sueldo ideado para aliviar esos días en los que el dinero no llega. Puedes recibir hasta dos nóminas netas, con un límite máximo de 9.000 €. Si ya estás en apuros económicos, esta puede ser la mejor solución para seguir adelante sin desesperarte.

Banco Santander da el 'do de pecho': miles de clientes respiran con este préstamo

En cuanto a los requisitos, el banco exige ser cliente y tener vinculada tu nómina (o pensión) en Santander. La nómina debe ser de al menos 600 €, aunque si se trata de una pensión no se exige mínimo.

La edad mínima para solicitarlo es de 18 años, basta con ser cliente con nómina domiciliada y cumplir los criterios de riesgo del banco. Muchos clientes aliviados valoran este anticipo porque el TIN es del 0 %: no hay intereses nominales. Pero no es gratis del todo: se aplica una comisión de apertura, que varía según el plazo de devolución elegido.

Los clientes de Banco Santander están más que satisfechos

Si devuelves en 1–3 meses, la comisión es del 1,5 %; en 4–6 meses, 2,5 %; entre 7–9 meses, 3 %; y si optas por 10–12 meses, sube al 4 %. La TAE, que sí incluye costes reales, arranca en torno al 7,61 % y puede llegar hasta el 9,50 %, según el plazo.

El plazo de devolución ofrece flexibilidad: lo puedes devolver cómodamente en entre 1 y 12 meses. Esta adaptabilidad es clave para muchos que buscan compromiso total, sin ataduras largas ni burocracias.

Banco Santander refuerza su apuesta por este producto vital

Santander destaca que este producto está pensado “para tus pequeños gastos o imprevistos” y resalta su facilidad de gestión: puedes comprobar si tienes el anticipo preconcedido desde la app o la banca online y solicitarlo sin moverte de casa. El banco también subraya el compromiso total con los clientes aliviados, ofreciendo una respuesta rápida y una solución real en momentos de apuros.

El Préstamo Anticipo Nómina del Banco Santander es una mejor solución para quienes necesitan liquidez urgente. Con TIN 0 %, plazos flexibles entre 1 y 12 meses, comisión que depende del plazo, y hasta 9.000 € disponibles, este producto refleja el compromiso del banco con sus clientes en situaciones difíciles.