Anuncio oficial de CaixaBank: llega más lejos que nadie y recibe el aplauso de muchos

Miles de jóvenes en Andalucía han vivido una experiencia educativa que podría marcar un antes y un después en su futuro. Un anuncio reciente de CaixaBank ha despertado la admiración de muchas familias, docentes y expertos en educación financiera. La entidad, junto a otras instituciones, ha impulsado una iniciativa que ya está dando frutos en las aulas.

Y no se trata de un simple curso. Es una formación práctica que ha llegado a miles de estudiantes justo en una etapa clave de sus vidas.

El programa, desarrollado con el apoyo de la Junta de Andalucía y el Instituto de Estudios Financieros (IEF), ha ofrecido talleres. En concreto de formación en finanzas personales a más de 13.500 alumnos de 4º de ESO en toda la comunidad andaluza. En total, se han realizado 546 talleres en 120 centros educativos, y la formación ha estado en manos de 110 voluntarios del programa Voluntariado CaixaBank.

El objetivo de esta iniciativa es claro: ayudar a los jóvenes a entender cómo gestionar mejor su dinero. Saber hacer un presupuesto, entender el concepto de deuda, conocer cómo funcionan las inversiones o aprender a tomar decisiones financieras son algunas de las competencias que se trabajaron. Todo ello con un enfoque adaptado a su edad y con recursos pensados especialmente para estudiantes de secundaria.

CaixaBank ayuda a los jóvenes con sus finanzas

La formación se ha dividido en cuatro bloques temáticos. Fueron cómo administrar el dinero, qué significa endeudarse de forma responsable, en qué consiste una inversión inteligente y cómo tomar decisiones financieras acordes con los objetivos. El enfoque ha sido muy práctico y cercano, buscando que los jóvenes vean las finanzas no como algo ajeno, sino como parte de su día a día.

Esta acción no se ha limitado solo a Andalucía. A nivel nacional, durante este curso escolar se han impartido 1.366 talleres en 273 centros de diez comunidades autónomas. Llegaron a un total de 32.800 estudiantes gracias al trabajo de 222 voluntarios de CaixaBank.

Además, como parte del programa, se ha celebrado una nueva edición del Concurso Nacional de Infografías. Allí los propios alumnos aplican lo aprendido para explicar conceptos financieros de forma creativa. Este año, el segundo premio ha sido para el Centro Sagrada Familia Úbeda de Jaén, lo que demuestra el gran nivel de los participantes andaluces.

CaixaBank demuestra su implicación con la educación financiera

El IEF, con más de 35 años de experiencia en formación financiera, ha sido una pieza clave en el desarrollo del programa. No solo ha formado a los voluntarios, sino que también ha diseñado los contenidos educativos y las metodologías empleadas. La institución colabora activamente con el Banco de España, la CNMV y diversos organismos europeos para mejorar la educación financiera.

Por su parte, CaixaBank, como entidad comprometida con la sociedad, integra este tipo de iniciativas dentro de su modelo de banca sostenible. A través de acciones como esta, la entidad quiere seguir reforzando su apuesta por una formación financiera accesible y de calidad para todos. También colabora activamente con el Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera.