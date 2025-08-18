Demostrado: BBVA hace magia para alegría de sus clientes, atento si usas tarjeta

BBVA ha lanzado una novedad importante que parece sacada de otro mundo. Si le ocurre un problema a tu tarjeta este verano, o en cualquier momento del año, no tienes que esperar ni un solo día.

Con la nueva app de BBVA puedes solicitar una nueva tarjeta en segundos, de forma increíble y sin complicaciones. Es algo digno del aplauso unánime. La entidad ha renovado por completo su app, y no solo por estética.

Si pierdes tu tarjeta BBVA, mantén la calma: entra en la app y verás

BBVA sabe lo que hace. Esta app es hasta seis veces más rápida, permite acceder a tus tarjetas y enviar Bizum desde la primera pantalla, y reemplaza los menús por accesos directos adaptados a ti y a tus hábitos.

Además, integra el asistente con IA Blue, que responde en lenguaje natural, y un coach financiero que te sugiere planes de ahorro hechos a medida. Si has perdido o te roban la tarjeta, ahora puedes reportarlo desde la app con frases simples, y el sistema puede bloquearla al instante o incluso apagarla temporalmente.

A partir de ahí, solicitar otra es sencillo: entras en la aplicación, y desde la pantalla inicial con tus tarjetas ya visibles, puedes pedir una nueva tarjeta de inmediato. Aunque los detalles exactos del proceso (por ejemplo, el coste o el tiempo exacto de entrega) pueden variar, el acceso es ágil y sin fricciones.

BBVA lo ha cambiado todo

Porque quería ofrecer una experiencia bancaria de otro mundo, centrada en el cliente, con tecnología increíble. El salto tecnológico marcó un antes y un después: han apostado por IA, personalización automática, identidad visual nueva, y una app tan rápida que abre en apenas un segundo y medio. Todo está pensado para que no pierdas tiempo ni un segundo.

BBVA saca pecho de su nueva app: todos sus clientes alucinan

BBVA presume de una perspectiva del cliente muy radical. El consejero delegado, Onur Genç, ha destacado que esta app es un ejemplo claro de escuchar al usuario y adaptar todo a sus necesidades. Sin embargo, como en todo cambio grande, no todos lo aceptan con los brazos abiertos.

Algunos usuarios han expresado su confusión en redes sociales: el nuevo diseño a veces desconcierta, especialmente porque reubica funciones clásicas, aunque se puede reorganizar a gusto del cliente. El proceso es tan fluido que parece magia y lo han hecho porque querían una experiencia bancaria más personal, segura, inteligente y rápida.