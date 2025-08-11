El último aviso de Banco Santander hace temblar a más de uno: ándate con cuidado

La última alerta del Banco Santander va directamente a sus clientes: si le ocurre esto a tu tarjeta de crédito o débito, mucho ojo y actúa con rapidez. El banco lanza un mensaje rotundo que debemos seguir a rajatabla por nuestro bien.

El banco deja claro que hay dos opciones principales si te roban o pierdes tu tarjeta: puedes bloquear temporalmente la tarjeta si crees que puedes recuperarla, o cancelarla por completo y pedir una nueva si estás seguro de que no va a aparecer. Esa es la elección clave entre dos opciones principales, que te da el control según la gravedad de la situación.

Si pierdes o te roban tu tarjeta, actúa rápido: Banco Santander es firme

Santander ofrece tres formas sencillas de actuar en caso de pérdida o robo: Una es el teléfono gratuito 24 horas, 900 81 13 81, disponible todo el día. Ahí puedes bloquear o cancelar tu tarjeta de forma inmediata.

Desde la web de Banco Santander, accediendo a tu banca online con tu DNI y clave. En el menú seleccionas tu tarjeta y eliges “Bloquear tarjeta”, marcando el motivo como “pérdida/robo” o “deterioro”, y das continuar.

Desde la app Santander en tu móvil, entra a tu área personal, selecciona la tarjeta y pulsa “Bloquear tarjeta”. Luego indicas el motivo y confirmas. Además la app permite chatear con atención en tiempo real si necesitas ayuda.

El compromiso de Banco Santander con la seguridad del cliente es total

El compromiso del banco está muy claro. Santander se compromete a emitir una nueva tarjeta rápidamente si la cancelas, o a permitirte desbloquearla si la encuentras en caso de bloqueo temporal. Así minimiza los inconvenientes y acelera la protección de tu cuenta.

La entidad también recalca su compromiso con la seguridad del cliente. Por un lado, refuerzan la protección con sistemas avanzados como la autenticación biométrica Santander Key, que obliga a validar cada operación con huella o reconocimiento facial. Por otro, mantienen campañas para prevenir fraudes como el smishing, recordando que nunca solicitan contraseñas o códigos por SMS.

Así reduces riesgos y el banco cumple con su parte

El mensaje final es contundente: mucho ojo si crees que has perdido o te han robado tu tarjeta. El banco insiste en que cualquiera de las dos opciones principales, bloquear o cancelar, deben hacerse de inmediato.

No dejes pasar un minuto. Actúa rápido, ya sea por teléfono, app o web. Así reduces riesgos y el banco cumple con su parte: proteger tu dinero, ayudarte a recuperar el control, y enviarte lo más pronto posible una tarjeta nueva si es necesario.