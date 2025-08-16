Regalazo especial de Banco Santander a sus clientes: no te lo esperas, estás a tiempo

Si eres cliente de Banco Santander y tienes una tarjeta de crédito Mastercard, estás de suerte. El banco ha lanzado una promoción exclusiva que te permite vivir una experiencia única.

Estamos hablando de Lady Gaga en su gira The MAYHEM Ball. Pero ¡atención! Tienes hasta el 30 de septiembre para participar, así que no dejes pasar esta oportunidad.

Banco Santander tira la casa por la ventana con Lady Gaga

Banco Santander sortea 12 packs VIP dobles para el concierto de Lady Gaga en Barcelona, a celebrar el 31 de octubre en el Palau Sant Jordi. Cada pack incluye entradas Premium: ubicadas en las primeras filas del recinto y acceso al lounge VIP: antes del show, con aperitivos y bebidas.

Además, no faltará merchandising exclusivo, un artículo de edición limitada de Lady Gaga, vouchers para transporte y 300 euros para que solo pienses en disfrutar. Este sorteo es una oportunidad única para vivir el concierto de Lady Gaga de una manera exclusiva y cómoda.

Así puedes participar en la promoción

Solo necesitas ser cliente de Banco Santander y tener una tarjeta de crédito Mastercard emitida por el banco. Además de realizar compras con tu tarjeta entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025. Cada compra te dará una oportunidad adicional para ganar.

Cuantas más compras realices, más posibilidades tendrás de conseguir uno de los 12 packs VIP dobles. Además de participar en el sorteo, seguir utilizando tu tarjeta de crédito Mastercard de Banco Santander te ofrece otras ventajas.

El banco ofrece acceso a preventas exclusivas, descuentos en eventos y promociones especiales para sus clientes. Por ejemplo, en la preventa de entradas para el concierto de Lady Gaga, los clientes de Santander pudieron adquirir entradas antes que el público general.

Banco Santander, satisfecho con la acogida del sorteo

Banco Santander ha destacado que esta promoción forma parte de su compromiso por ofrecer experiencias únicas a sus clientes. Según el banco, "queremos premiar la fidelidad de nuestros clientes con oportunidades exclusivas que les permitan disfrutar de momentos inolvidables".

Si aún no has participado, estás a tiempo. Solo tienes que seguir utilizando tu tarjeta de crédito Mastercard de Banco Santander hasta el 30 de septiembre. No dejes pasar esta oportunidad de vivir una experiencia única e inolvidable.