Regal especial de Banco Santander als seus clients: no t'ho esperes, encara hi ets a temps
L'última promoció de Banco Santander no deixa indiferent ningú: fliparàs amb això, ningú s'ho esperava
Si ets client de Banco Santander i tens una targeta de crèdit Mastercard, estàs d'enhorabona. El banc ha llançat una promoció exclusiva que et permet viure una experiència única.
Parlem de Lady Gaga a la seva gira The MAYHEM Ball. Però atenció! Tens fins al 30 de setembre per participar, així que no deixis passar aquesta oportunitat.
Banco Santander tira la casa per la finestra amb Lady Gaga
Banco Santander sorteja 12 packs VIP dobles per al concert de Lady Gaga a Barcelona, que se celebrarà el 31 d'octubre al Palau Sant Jordi. Cada pack inclou entrades Premium: ubicades a les primeres files del recinte i accés al lounge VIP: abans del xou, amb aperitius i begudes.
A més, no hi faltarà marxandatge exclusiu, un article d'edició limitada de Lady Gaga, vals per a transport i 300 euros perquè només pensis a gaudir. Aquest sorteig és una oportunitat única per viure el concert de Lady Gaga d'una manera exclusiva i còmoda.
Així pots participar a la promoció
Només necessites ser client de Banco Santander i tenir una targeta de crèdit Mastercard emesa pel banc. A més de realitzar compres amb la teva targeta entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2025. Cada compra et donarà una oportunitat addicional per guanyar.
Com més compres facis, més possibilitats tindràs d'aconseguir un dels 12 packs VIP dobles. A més de participar al sorteig, continuar utilitzant la teva targeta de crèdit Mastercard de Banco Santander t'ofereix altres avantatges.
El banc ofereix accés a preventes exclusives, descomptes en esdeveniments i promocions especials per als seus clients. Per exemple, a la preventa d'entrades per al concert de Lady Gaga, els clients de Santander van poder adquirir entrades abans que el públic general.
Banco Santander, satisfet amb l'acollida del sorteig
Banco Santander ha destacat que aquesta promoció forma part del seu compromís per oferir experiències úniques als seus clients. Segons el banc, "volem premiar la fidelitat dels nostres clients amb oportunitats exclusives que els permetin gaudir de moments inoblidables"
Si encara no has participat, ets a temps. Només has de continuar utilitzant la teva targeta de crèdit Mastercard de Banco Santander fins al 30 de setembre. No deixis passar aquesta oportunitat de viure una experiència única i inoblidable.
