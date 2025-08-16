Anuncio urgente de Banco Sabadell a todos sus clientes este verano: hazlo por tu bien
Banco Sabadell no avisa más: millones de clientes deben ser conscientes del peligro que les acecha en verano
Este verano, Banco Sabadell ha lanzado un mensaje urgente dirigido a todos sus clientes. El banco advierte a través de sus redes sociales que en vacaciones crecen las oportunidades para que los amigos de lo ajeno actúen contra nosotros.
No podemos permitir que vean nuestros datos en el teléfono móvil u otros dispositivos sin que lo notemos. El mensaje es claro: no bajes la guardia porque este verano te lo juegas todo.
Advertencia urgente de Banco Sabadell: te juegas todo tu dinero
La advertencia se centra en los peligros que acechan cuando usamos nuestro teléfono móvil o el portátil en espacios públicos. El banco pide máxima prudencia y cuidado con las redes Wi-Fi abiertas.
Estas redes son un campo perfecto para que alguien intercepté lo que escribes, ya sean tus claves, el número de cuenta o cualquier otra información sensible. Si estás en la piscina, en la playa o en una terraza, y te conectas a una red pública, podrías estar dejando tu información al alcance de ciberdelincuentes.
La pérdida de dinero es solo el principio: mucho ojo
También destacan el riesgo de que te espíen sin darte cuenta mientras usas otros dispositivos. Basta con que abras un USB público o un cargador compartido para que un malware pueda entrar en tu móvil o portátil. Luego ese malware roba tus contraseñas, accede a tus cuentas bancarias y transmite datos delicados sin que lo notes.
Si un ciberdelincuente logra tus claves, puede vaciar tu cuenta, acceder a tu información bancaria, suplantar tu identidad y hacer compras o transferencias sin tu permiso. La pérdida de dinero es solo el principio, puedes tener consecuencias aún peores si tus datos se usan para cometer otras estafas. Por eso es fundamental tomarse esto en serio.
El mensaje del banco subraya por qué debemos actuar con sentido común. Desconfiar de redes abiertas y evitar introducir datos delicados en entornos públicos son recomendaciones prácticas que pueden marcar la diferencia. También usar antivirus actualizados y no aceptar que tu dispositivo guarde contraseñas por defecto.
Otra capa de protección para tus cuentas Banco Sabadell
Banco Sabadell recuerda que nunca te pedirá tu número de cuenta, tus contraseñas, tus claves o datos de tarjeta a través de mensajes, llamadas o correos electrónicos sospechosos. Además, el banco anima a activar notificaciones automáticas o push en su app, para detectar cualquier movimiento sospechoso en tiempo real.
Si te conectas desde tu teléfono móvil o desde otros dispositivos, asegúrate de que sea mediante conexiones seguras. Protege tus claves, tu información sensible y tu número de cuenta. Banco Sabadell lo ha dicho con claridad: vale la pena prestar atención, porque te juegas demasiado.
