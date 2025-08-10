Banco Santander hace felices a miles de clientes con Bizum: menudo alivio, ya era hora

Banco Santander ha sorprendido a miles de clientes con una novedad que muchos llevaban tiempo esperando. El banco ha lanzado un aviso especial que ha generado una auténtica ola de sonrisas entre quienes utilizan Bizum a diario.

Desde ahora, se podrá enviar y recibir dinero fuera de España gracias a esta herramienta que ha revolucionado los pagos móviles. El Banco Santander ha confirmado que los usuarios ya pueden utilizar Bizum para hacer transferencias con Portugal e Italia. Algo que supone un enorme alivio para quienes tienen familia o amigos en estos países.

Novedad importante en Banco Santander: Bizum traspasa fronteras

La operación se realizará a través de MB Way en Portugal y Bancomat Pay en Italia, dos plataformas similares a Bizum que ahora estarán conectadas entre sí. Esta novedad representa un gran paso para los clientes del Banco Santander, que ven cómo aumentan sus opciones y facilidades a la hora de gestionar su dinero.

Hasta ahora, Bizum solo funcionaba dentro de España, lo que limitaba mucho el uso para quienes necesitaban mover dinero fuera de nuestras fronteras. Pero esta nueva función cambia las reglas del juego.

La plataforma se convierte en una solución aún más global y útil

Con este anuncio, el compromiso del banco con la innovación y la comodidad de sus usuarios queda más claro que nunca. El éxito de Bizum en España es indiscutible, con millones de usuarios activos. Ahora, al poder usarlo también con Portugal e Italia, la plataforma se convierte en una solución aún más global y útil.

Las condiciones son muy parecidas a las que ya conocemos: se podrá enviar y recibir dinero al instante, con solo el número de teléfono. No hay que descargar nuevas aplicaciones, ni aprender a usar otra herramienta. Todo será igual de fácil que siempre, pero con nuevas fronteras abiertas.

La prioridad de Banco Santander es clara

Además, el Banco Santander celebra que esta novedad coloca a sus clientes entre los primeros en Europa que pueden beneficiarse de este avance. Otros bancos aún no ofrecen esta opción, lo que posiciona a Santander como uno de los líderes en servicios financieros digitales.

Para miles de usuarios, esta noticia ha sido una verdadera alegría. Poder ayudar a un familiar en Italia o recibir dinero desde Portugal en segundos es un gran avance. Y lo mejor de todo es que se trata de una función completamente integrada en la aplicación habitual del banco.

Con esta nueva opción, la entidad vuelve a demostrar que su prioridad es ofrecer soluciones que funcionan y que hacen la vida más sencilla. Un éxito que ya está dando mucho que hablar… y muchas sonrisas.