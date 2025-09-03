Es oficial: BBVA se lo pone en bandeja a miles de clientes con Bizum, menudo alivio

BBVA acaba de dar una noticia que ha sido recibida con un auténtico aplauso por parte de miles de clientes. El banco ha hecho un cambio radical que afecta directamente al uso de Bizum, el sistema de transferencias rápidas más popular en España.

Con esta novedad en su app, muchos usuarios sienten un gran alivio porque ahora podrán enviar dinero en cuestión de segundos con un simple gesto. Lo harán sin perder tiempo buscando la opción dentro de la aplicación.

BBVA se lo pone fácil a muchos clientes y usuarios de Bizum

La clave de este anuncio está en el nuevo atajo de Bizum que BBVA ha colocado en la pantalla principal de su aplicación móvil. Gracias a este detalle, los clientes no tienen que navegar por diferentes menús, sino que cuentan con un acceso directo que agiliza todo el proceso.

Este pequeño truco se ha convertido en una de las funciones más celebradas por los usuarios, ya que la rapidez es uno de los aspectos más valorados a la hora de mover dinero entre amigos, familiares o incluso para pequeños pagos cotidianos.

No es la única mejora de BBVA

La satisfacción de los clientes de BBVA se nota en redes sociales, donde muchos han calificado el cambio como un auténtico alivio. Poder usar Bizum de manera tan inmediata desde la app de BBVA elimina pasos innecesarios y hace que la experiencia sea mucho más cómoda.

El banco ha entendido que la inmediatez no es solo una ventaja, sino una necesidad en el día a día, y lo ha puesto en bandeja para todos. Pero esta no es la única mejora. BBVA sigue añadiendo otros trucos dentro de su aplicación para facilitar las transferencias.

Entre ellos, destaca la posibilidad de programar envíos, guardar contactos frecuentes y personalizar recordatorios de pagos. Estas condiciones hacen que el uso de Bizum en la app de BBVA no sea solo más rápido, sino también más práctico y organizado.

Es un gran guiño para todos los clientes de BBVA

El cambio radical que supone tener Bizum en la pantalla principal de la app de BBVA confirma que la entidad escucha las necesidades de sus clientes. Este detalle puede parecer simple, pero marca la diferencia en un servicio donde la rapidez lo es todo. Además, refuerza la imagen de innovación tecnológica que BBVA quiere transmitir, siempre con mejoras constantes que generan euforia entre los usuarios más activos.

La nueva forma de usar Bizum en la app de BBVA es un regalo para todos sus clientes. Con este atajo, el banco ha conseguido que miles de personas celebren la facilidad y la rapidez de sus transferencias. Un movimiento que coloca a BBVA en una posición privilegiada dentro de la banca digital en España.