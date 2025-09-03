És oficial: BBVA ho posa en safata a milers de clients amb Bizum, quin alleujament
BBVA fa aquest gest als clients que utilitzen assíduament aquesta coneguda aplicació d'enviaments ràpids: així de senzill
BBVA acaba de donar una gran notícia que ha estat rebuda amb un autèntic aplaudiment per part de milers de clients. El banc ha fet un canvi radical que afecta directament l’ús de Bizum, el sistema de transferències ràpides més popular a Espanya.
Amb aquesta novetat a la seva app, molts usuaris senten un gran alleujament perquè ara podran enviar diners en qüestió de segons amb un simple gest. Ho faran sense perdre temps buscant l’opció dins de l’aplicació.
BBVA ho posa fàcil a molts clients i usuaris de Bizum
La clau d’aquest anunci és en el nou accés directe de Bizum que BBVA ha col·locat a la pantalla principal de la seva aplicació mòbil. Gràcies a aquest detall, els clients no han de navegar per diferents menús, sinó que compten amb un accés directe que agilitza tot el procés.
Aquest petit truc s’ha convertit en una de les funcions més celebrades pels usuaris, ja que la rapidesa és un dels aspectes més valorats a l’hora de moure diners entre amics, familiars o fins i tot per a petits pagaments quotidians.
No és l’única millora de BBVA
La satisfacció dels clients de BBVA es nota a les xarxes socials, on molts han qualificat el canvi com un autèntic alleujament. Poder utilitzar Bizum de manera tan immediata des de l’app de BBVA elimina passos innecessaris i fa que l’experiència sigui molt més còmoda.
El banc ha entès que la immediatesa no és només un avantatge, sinó una necessitat en el dia a dia, i ho ha posat en safata per a tothom. Però aquesta no és l’única millora. BBVA segueix afegint altres trucs dins de la seva aplicació per facilitar les transferències.
Entre ells, destaca la possibilitat de programar enviaments, desar contactes freqüents i personalitzar recordatoris de pagaments. Aquestes condicions fan que l’ús de Bizum a l’app de BBVA no sigui només més ràpid, sinó també més pràctic i organitzat.
És un gran gest per a tots els clients de BBVA
El canvi radical que suposa tenir Bizum a la pantalla principal de l’app de BBVA confirma que l’entitat escolta les necessitats dels seus clients. Aquest detall pot semblar simple, però marca la diferència en un servei on la rapidesa ho és tot. A més, reforça la imatge d’innovació tecnològica que BBVA vol transmetre, sempre amb millores constants que generen eufòria entre els usuaris més actius.
La nova manera d’utilitzar Bizum a l’app de BBVA és un regal per a tots els seus clients. Amb aquest accés directe, el banc ha aconseguit que milers de persones celebrin la facilitat i la rapidesa de les seves transferències. Un moviment que col·loca BBVA en una posició privilegiada dins de la banca digital a Espanya.
