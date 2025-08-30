Alerta de BBVA a miles de españoles: haz siempre este gesto, hoy dejarás de sufrir

BBVA ha lanzado un mensaje rotundo a todos sus clientes. La entidad recuerda que a la hora de pagar con tarjeta es clave hacerlo de la forma más segura posible.

Según el consejo de BBVA, la mejor opción es siempre el sistema contactless, tanto en tarjeta como a través de la app en el móvil. No se trata de una simple recomendación, sino de una advertencia clara para evitar problemas que pueden tener consecuencias muy serias.

BBVA sentencia: utiliza el sistema contactless por tu seguridad

El banco explica que pagar con el sistema contactless no solo aporta comodidad, sino también máxima seguridad. Hoy en día los fraudes en tarjetas siguen siendo un riesgo, y uno de los más comunes es la clonación.

BBVA asegura que con el uso del contactless se reduce de forma notable la posibilidad de que los datos queden expuestos. Algo que sí puede pasar si la tarjeta se pasa por banda magnética o se entrega físicamente a otra persona.

Se evita la clonación o pérdida de la tarjeta

El mensaje de BBVA es claro: no juegues con fuego. La seguridad de tus operaciones depende de cómo pagues. Usar la tarjeta con chip y contactless significa que la información viaja de manera cifrada, lo que dificulta cualquier intento de clonación.

Además, al no entregar nunca la tarjeta al comerciante, se evita la pérdida o el mal uso por terceros. Otro punto fuerte que destaca BBVA es la integración de este sistema con su app oficial.

Los clientes pueden añadir la tarjeta al móvil y pagar con él en cuestión de segundos. De esta forma no solo se gana rapidez, sino también tranquilidad, ya que en caso de pérdida del dispositivo se puede bloquear al instante desde la aplicación, algo que evita sustos mayores.

La tecnología de BBVA está preparada para nuevos desafíos

El banco también saca pecho de este sistema porque genera confianza. Según BBVA, cada vez más clientes entienden que el contactless es la mejor opción por motivos prácticos y de seguridad. No importa si se trata de compras pequeñas o de pagos más altos, la tecnología está preparada para ofrecer la máxima protección en todos los casos.

Por eso la entidad insiste en su mensaje: pagar con contactless es más que una comodidad, es una garantía para tus finanzas. BBVA recuerda que los clientes que se acostumbran a este sistema están evitando problemas como el robo de datos, la clonación de tarjetas o el riesgo de extravío. En un momento en el que las estafas bancarias crecen, el consejo de BBVA se vuelve casi una obligación.