Comunicado especial de BBVA a toda España: muchos alucinan con esto, hazlo ya

BBVA ha lanzado una noticia que está generando verdadera euforia entre miles de españoles. Se trata de una promoción espectacular con una de sus cuentas más populares. Es un chollo que no deberías dejar pasar más tiempo, así que no esperes más para conocer todos los detalles.

La promoción con su Cuenta Nómina Sin Comisiones consiste en un regalo económico importante si domicilias tu nómina o pensión de al menos 800 € al mes. Así de sencillo: lleva tus ingresos a BBVA y empiezas a disfrutar de un extra que te alegrará el día.

BBVA tira la casa por la ventana: hasta 760 euros para ti

Si lo haces antes de la fecha límite, podrás recibir bonificaciones mensuales que pueden sumar hasta 760 € al año. Este detalle ya está generando un auténtico fenómeno entre nuevos clientes.

La Cuenta Nómina Sin Comisiones de BBVA es ideal porque no tiene comisiones de administración ni de mantenimiento, la tarjeta de débito Aqua es gratis. Y las transferencias online también son sin coste. Todo se gestiona de forma digital desde su app, lo que resulta muy cómodo.

BBVA fija las condiciones: toma nota porque te conviene

Para beneficiarte de la promoción, tienes que abrir la cuenta online y usar el código PLAN760 al darte de alta. A partir de ahí, cada mes te llevarás una cantidad si cumples con los requisitos. De nómina vienen hasta 400 € al año, si es de mínimo 800 € al mes.

Además puedes recibir hasta 120 € por domiciliar recibos, otros 120 € si usas Bizum, y otros 120 € si utilizas la tarjeta de débito. En total, 760 € en el año, repartidos mes a mes.

Lo más interesante es que no hay permanencia forzada. Si un mes no cumples alguno de los requisitos, simplemente no recibes la bonificación en ese mes. Pero al siguiente puedes volver a activarla y verás cómo el regalo vuelve a fluir.

Fecha límite para acogerse a esta promoción

El margen temporal para aprovechar este regalo no va a permanecer abierto por siempre. Según varios medios, la promoción está disponible hasta el 30 de septiembre de 2025, así que tienes que darte prisa y no te arrepentirás de esta decisión.

La entidad confía en que esta promoción fortalezca la vinculación con sus clientes desde el primer momento, premiando los hábitos bancarios más habituales. Hablamos de domiciliar la nómina, pagar recibos, usar la tarjeta y enviar dinero con Bizum.