Alerta máxima en Banco Santander: sus clientes obligados a hacer esto, te juegas todo

Banco Santander ha lanzado una alerta máxima para sus clientes. El mensaje es sencillo, pero urgente. Hay que estar alerta ante una nueva forma de fraude que puede arruinarte la vida si no actúas como debes.

Hablamos de un fraude llamado quishing, que implica códigos QR falsos. El peligro es real y puede costarte todo si no haces el gesto correcto. Te juegas toda tu seguridad y tu dinero si no actúas con cabeza.

Aviso urgente de Banco Santander a todos sus clientes: no caigas en la trampa

El quishing es una forma avanzada de fraude que ha crecido mucho en el último año. Los estafadores están utilizando códigos QR para engañar a los clientes del Banco Santander. Es peligro extremo porque esos códigos aparentan ser inofensivos, como los que escaneas al entrar a un restaurante o en publicidad común y corriente.

Al escanear, puedes ser redirigido a un sitio web falso donde te piden datos sensibles o se instala malware en tu dispositivo. Este modus operandi permite al estafador obtener información bancaria o tomar control del equipo sin que te des cuenta. Y el riesgo solo aumenta si compartes datos.

No solo acecha el peligro con el quishing: toma nota

La razón por la que debes hacer este gesto simple —no escanear códigos QR sospechosos o desconocidos— es vital para mantenerte a salvo. Banco Santander advierte que nunca solicitará información sensible mediante un QR público que no hayas verificado previamente ni habrá enlaces intrusivos en su comunicación

Escanear algo sin comprobar su origen puede llevarte al robo de información sensible o pérdida de dinero. Además del quishing, existen otras estafas como el smishing, que utiliza mensajes SMS fraudulentos. Estos engaños colocan en peligro a los clientes al imitar comunicaciones oficiales de Banco Santander.

Se envían mensajes que alertan de préstamos adjudicados por error o problemas con tu cuenta y piden que actúes rápido. Es un truco para que entregues tus datos o incluso actives una redirección de llamadas que permite al estafador interceptar comunicaciones legítimas y realizar transferencias sin darte cuenta.

Tips vitales de Banco Santander que nunca deberías dejar pasar

Estos tips especiales son vitales para evitar este tipo de peligro: no escanees ni respondas a códigos QR dudosos en la calle, redes sociales o mensajes. Ignora mensajes urgentes por SMS que pidan información o códigos, ni pinches enlaces ni marques códigos extraños. Si te llaman, cuelga y llama tú mismo por canales oficiales.

El Banco Santander especifica que nunca pide contraseñas, códigos o datos por mensajes o llamadas inesperadas. También, si recibes un SMS dudoso, reenvíalo al número oficial que Santander ha hecho público o reporta el caso por su correo anti-phishing.

Nunca introduzcas datos privados en enlaces que no hayas verificado. Haz uso de la app oficial o la web segura del banco para cualquier operación importante Banco Santander