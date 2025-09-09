Euforia máxima entre los clientes de BBVA: muchos no dan crédito, faltan pocos días

BBVA ha sorprendido con una noticia que ha generado auténtica euforia entre sus clientes. La entidad bancaria se convierte en patrocinador oficial de un evento único que aterriza en España.

Hablamos de la San Diego Comic-Con a celebrar en pocos días en Málaga. Un acuerdo que coloca al banco en el centro de un hito cultural de primer nivel. Obteniendo una enorme proyección internacional y un impacto que pocos esperaban.

Aplauden a rabiar la última novedad de BBVA: están de enhorabuena

La San Diego Comic-Con es uno de los eventos más importantes del mundo relacionados con la cultura popular, cine, series, cómics y el entretenimiento. Nació en Estados Unidos hace más de 50 años y se ha convertido en un referente global.

Reunir en Málaga este acontecimiento supone un antes y un después para la ciudad, y BBVA no ha querido perder la oportunidad de ser protagonista. El acuerdo convierte a BBVA en patrocinador oficial de la Comic-Con de Málaga, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre.

La San Diego Comic-Con fortalecerá la imagen de BBVA

Durante esos días, la ciudad se transformará en un escenario de actividades, presentaciones y encuentros con artistas y creadores que arrastran a miles de seguidores. Para los clientes del banco, este patrocinio supone un orgullo, ya que su entidad está ligada a un evento que traspasa fronteras y que se asocia directamente con innovación, modernidad y alcance global.

BBVA ha explicado que su objetivo con este acuerdo es apoyar un hito cultural que fortalece la imagen de Málaga como capital abierta al mundo. Además, para la entidad supone un impulso a su estrategia de estar cerca de las personas, conectar con nuevas generaciones y proyectar sus valores en espacios de creatividad.

La reacción oficial de BBVA llegó de la mano de Santiago de Sousa, quien destacó la importancia de este patrocinio como un movimiento estratégico y emocionante. Sus palabras dejaron claro que el banco no solo busca ofrecer productos financieros, sino también asociarse con proyectos de gran proyección internacional que generen ilusión y entusiasmo en sus clientes.

En primera línea de un importante movimiento cultural

La noticia ha sido recibida con auténtica euforia. Muchos clientes no dan crédito al ver a BBVA como patrocinador de un evento que suele identificarse con Estados Unidos y que ahora tendrá su réplica en Málaga. Se trata de un detalle que coloca al banco en primera línea de un movimiento cultural que atraerá la atención de medios y visitantes de todo el mundo.

Faltan pocos días para que arranque esta cita, y el ambiente en torno al acuerdo de BBVA no deja de crecer. El patrocinio de la San Diego Comic-Con en Málaga es, sin duda, un golpe de efecto que refuerza la imagen de la entidad como líder en innovación y compromiso cultural.