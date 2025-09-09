Eufòria màxima entre els clients de BBVA: molts no s'ho creuen, falten pocs dies
BBVA està d'enhorabona després de confirmar una notícia que el deixa en un gran lloc: cal esperar unes setmanes
BBVA ha sorprès amb una notícia que ha generat autèntica eufòria entre els seus clients. L'entitat bancària es converteix en patrocinador oficial d'un esdeveniment únic que aterra a Espanya.
Parlem de la San Diego Comic-Con, que se celebrarà d'aquí a pocs dies a Màlaga. Un acord que col·loca el banc al centre d'una fita cultural de primer nivell, obtenint una enorme projecció internacional i un impacte que pocs esperaven.
Aplaudeixen a rabiar la darrera novetat de BBVA: estan d'enhorabona
La San Diego Comic-Con és un dels esdeveniments més importants del món relacionats amb la cultura popular, el cinema, les sèries, els còmics i l'entreteniment. Va néixer als Estats Units fa més de 50 anys i s'ha convertit en un referent global.
Reunir a Màlaga aquest esdeveniment suposa un abans i un després per a la ciutat, i BBVA no ha volgut perdre l'oportunitat de ser protagonista. L'acord converteix BBVA en patrocinador oficial de la Comic-Con de Màlaga, que se celebrarà del 25 al 28 de setembre.
La San Diego Comic-Con enfortirà la imatge de BBVA
Durant aquests dies, la ciutat es transformarà en un escenari d'activitats, presentacions i trobades amb artistes i creadors que arrosseguen milers de seguidors. Per als clients del banc, aquest patrocini suposa un orgull, ja que la seva entitat està lligada a un esdeveniment que traspassa fronteres i que s'associa directament amb innovació, modernitat i abast global.
BBVA ha explicat que el seu objectiu amb aquest acord és donar suport a una fita cultural que enforteix la imatge de Màlaga com a capital oberta al món. A més, per a l'entitat suposa un impuls a la seva estratègia d'estar a prop de les persones, connectar amb noves generacions i projectar els seus valors en espais de creativitat.
La reacció oficial de BBVA va arribar de la mà de Santiago de Sousa, qui va destacar la importància d'aquest patrocini com un moviment estratègic i emocionant. Les seves paraules van deixar clar que el banc no només vol oferir productes financers, sinó també associar-se amb projectes de gran projecció internacional que generin il·lusió i entusiasme entre els seus clients.
A primera línia d'un important moviment cultural
La notícia ha estat rebuda amb autèntica eufòria. Molts clients no donen crèdit en veure BBVA com a patrocinador d'un esdeveniment que sovint s'identifica amb els Estats Units i que ara tindrà la seva rèplica a Màlaga. Es tracta d'un detall que col·loca el banc a primera línia d'un moviment cultural que atraurà l'atenció de mitjans i visitants d'arreu del món.
Falten pocs dies perquè arrenqui aquesta cita, i l'ambient al voltant de l'acord de BBVA no para de créixer. El patrocini de la San Diego Comic-Con a Màlaga és, sens dubte, un cop d'efecte que reforça la imatge de l'entitat com a líder en innovació i compromís cultural.
