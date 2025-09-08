Logo e-noticies.es
Pareja sonriente abrazándose con documentos de residencia y seguro social sobre una bandera de Estados Unidos
La Seguridad Social era consciente de que muchos necesitaban esta mejora | Camara Getty Images, Getty Images Pro
ECONOMÍA

Aplauso mayúsculo a la Seguridad Social de Estados Unidos: esta mejora lo cambia todo

La última decisión del Gobierno y la SSA de EE.UU. deja satisfechos a millones de americanos: lo pedían hace tiempo

por

Miguel Cuartas Ortego

La Seguridad Social de Estados Unidos acaba de dar un anuncio que ha sorprendido de forma positiva a millones de ciudadanos. Se trata de una mejora vital en el uso del portal my Social Security, una herramienta clave para quienes necesitan consultar o gestionar sus beneficios.

Desde hace unos días, el organismo ha confirmado un cambio que muchos esperaban con ansias: el acceso está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hasta ahora, el portal tenía limitaciones horarias que generaban quejas y retrasos en trámites importantes.

La SSA saca una sonrisa a millones de usuarios: tendrán más tiempo

Pero con esta decisión, la SSA busca dar un salto de calidad en el servicio. El aplauso no ha tardado en llegar, porque millones de personas ven cómo ahora podrán realizar gestiones sin depender de horarios rígidos ni de oficinas físicas.

Pareja de personas mayores sonriendo frente a una bandera de Estados Unidos

Tendrás todo el día para hacer tus gestiones | Camara Robert Kneschke, Tiero

Este avance beneficia directamente a los más de 97 millones de cuentas ya activas en el portal. Todos esos usuarios podrán entrar todo el día para realizar operaciones sin preocuparse de si es de madrugada, fin de semana o festivo. La mejora supone un alivio enorme, sobre todo para quienes trabajan en horarios complicados o viven en distintas zonas horarias dentro de Estados Unidos.

Las mejoras en my Social Security son una realidad

En el portal my Social Security se pueden hacer gestiones muy prácticas. Desde pedir duplicados de documentos hasta consultar los beneficios por jubilación o incapacidad. También se puede acceder a cartas oficiales, revisar el historial de cotizaciones y solicitar operaciones vitales que antes obligaban a perder tiempo en una oficina.

Que todo esto esté disponible 24 horas es una ventaja indiscutible. La Seguridad Social ha explicado que este cambio se hace pensando en los ciudadanos. El objetivo es ofrecer un servicio más ágil, moderno y adaptado a las necesidades de la sociedad actual.

Mujer sonriente sostiene billetes de dólares frente a edificios altos y una bandera de Estados Unidos en un día soleado

El objetivo de la SSA es facilitar las cosas a los americanos | Camara Syda Productions, es.e-noticies.cat

La tecnología permite dar este paso, y por eso se han eliminado las restricciones que antes limitaban el acceso. La reacción entre los usuarios ha sido de auténtica euforia. Muchos consideran que este es un paso adelante que simplifica su vida.

El Gobierno y la SSA escucha a sus ciudadanos

No es lo mismo tener que ajustarse a un horario de oficina que poder entrar en el portal desde casa a cualquier hora del día o de la noche. El portal my Social Security se convierte ahora en una herramienta mucho más útil, gracias a esta mejora vital.

La posibilidad de hacer gestiones las 24 horas es una señal de que la Seguridad Social de Estados Unidos escucha a sus ciudadanos y actúa para darles un servicio mejor. Un gesto que se ha llevado un aplauso unánime y que marca un antes y un después en la relación digital con este organismo.

