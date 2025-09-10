Demostrado: BBVA se harta de avisar, este gesto en sus cajeros es demasiado peligroso

BBVA ha vuelto a mandar un aviso a todos sus clientes. El motivo es sencillo pero muy serio. Un gesto que parece inofensivo en los cajeros puede convertirse en un gran riesgo para la seguridad.

El banco recuerda que lo que muchos hacen sin pensar puede abrir la puerta a los ladrones. Y es que la imprudencia de algunos usuarios puede salir muy cara. El mensaje de BBVA es claro: nunca imprimas el recibo en el cajero.

El gesto en el cajero que te puede arruinar la vida: haz caso a BBVA

Ese pequeño papel que muchos piden al terminar una operación es en realidad un peligroso aliado para quienes buscan robar información. El banco ha detectado que todavía son miles los que lo solicitan, pero insiste en que se trata de un gesto prohibido si lo que quieres es proteger tu dinero.

En ese papel aparecen datos que, aunque puedan parecer irrelevantes, son muy valiosos para los delincuentes. Movimientos, número parcial de cuenta o información que, en manos equivocadas, puede usarse para fines fraudulentos. BBVA lo califica como un gesto peligroso, innecesario y que los clientes deben evitar a toda costa.

Haz siempre este gesto para evitar problemas innecesarios

El banco pide prudencia y recalca que hoy en día no hay ninguna necesidad de imprimir nada en el cajero. Toda la información aparece en la app de BBVA, que funciona como recibo digital. Desde el móvil, los clientes pueden ver cada movimiento en segundos, sin exponerse a riesgos ni dejar rastros de papel abandonados cerca de la máquina.

En su aviso, BBVA recuerda que los ladrones suelen estar atentos a estos detalles. Un recibo olvidado o tirado en el suelo es una mina de oro para quien busca datos. Por eso, la entidad recomienda ser listo y usar las vías digitales.

El compromiso del banco es ofrecer ayuda, protección y la máxima seguridad en cada transacción. Pero la parte de la prudencia depende también de cada cliente. BBVA insiste en que este gesto debe desaparecer.

La prioridad de BBVA con sus clientes en los cajeros

No se trata solo de comodidad, sino de seguridad total. En los cajeros, cuanto menos dejes atrás, mejor. El banco recalca que su prioridad es que cada usuario pueda operar con tranquilidad y sin miedo a que alguien aproveche un despiste.

El mensaje final es claro: cuidado máximo, sé prudente y no imprimas el recibo. BBVA ya pone en tus manos toda la información digital que necesitas. Evitar este error es la forma más sencilla de frenar a los ladrones y seguir confiando en la ayuda de BBVA, que busca que cada cliente esté protegido en todo momento.