Alerta urgente de BBVA a media España: no te despistes con esto o lo pagarás caro

BBVA ha lanzado una alerta tajante a miles de clientes en España. El banco ha explicado que hay un tema que muchos están dejando pasar y que puede tener consecuencias muy serias.

Se trata de las cuentas inactivas. Puede parecer algo sin importancia, pero lo cierto es que olvidarse de ellas puede salir muy caro. Una cuenta inactiva es aquella que pasa mucho tiempo sin registrar movimientos.

BBVA no se anda con bromas: cuidado con el estado de tu cuenta

Es decir, no se hacen ingresos, no se pagan recibos, ni se realizan transferencias. Aunque a simple vista pueda parecer un simple descuido, BBVA recuerda que estas cuentas pueden ser bloqueadas si no se usan durante un periodo prolongado. El bloqueo trae consecuencias directas para los clientes, que en muchos casos descubren el problema demasiado tarde.

El banco insiste en que no se trata de un simple trámite. Si una cuenta queda inactiva, pueden generarse gastos innecesarios y hasta perder el acceso al dinero. En los casos más extremos, el dinero olvidado en cuentas de este tipo puede acabar pasando al Estado si no se reclama a tiempo.

Soluciona el problema: BBVA no quiere cuentas inactivas

Por eso, BBVA quiere que todos sus clientes en España sean conscientes del riesgo y tomen medidas cuanto antes. El aviso urgente busca prevenir situaciones complicadas. BBVA recalca que basta con realizar un movimiento sencillo para evitar que la cuenta quede inactiva.

Un ingreso pequeño, un pago con tarjeta o una transferencia son suficientes para mantenerla activa. De esta forma, el cliente no tendrá que preocuparse por bloqueos ni por las consecuencias que pueda traer la inactividad.

El banco también ofrece soluciones posibles para los que ya tienen cuentas bloqueadas. Si un cliente descubre que su cuenta está inactiva, puede acudir a una oficina de BBVA, usar la aplicación o llamar al servicio de atención al cliente.

BBVA vela por la seguridad de sus clientes

Desde ahí, se revisará la situación y se activarán los pasos necesarios para recuperar el acceso al dinero. La ayuda de BBVA está pensada para que nadie pierda lo que le pertenece, pero el consejo es claro: prevenir siempre será mejor que arreglar el problema después.

La entidad recuerda que este tipo de avisos no son un capricho, sino una advertencia seria. Ser conscientes del riesgo y actuar con rapidez es la clave para no tener que lamentarse después. BBVA vuelve a demostrar que vela por la seguridad de sus clientes y por el buen uso de sus cuentas.

Si tienes una cuenta que llevas tiempo sin usar, no la dejes olvidada. Un simple gesto puede ahorrarte complicaciones, gastos y bloqueos que luego son difíciles de resolver.