BBVA da con la tecla para euforia de muchos clientes: esta novedad lo cambia todo

BBVA ha lanzado una novedad en su app que está generando auténtica euforia entre sus clientes en toda España. Se trata de una solución rápida y sencilla que protege tu privacidad sin mayores complicaciones.

El modo discreto es una ayuda de BBVA pensada para clientes que quieren evitar la mirada de curiosos cuando usan la app. Funciona ocultando automáticamente tus saldos y movimientos si detecta que hay más de una mirada sobre la pantalla. Así nadie se entera de tus cifras personales, incluso en lugares públicos como el metro o la cola del supermercado.

¿Cómo se activa el modo discreto en la app? BBVA responde

El modo discreto ofrece privacidad total y es una forma fácil de evitar la curiosidad ajena. Si estás haciendo una transferencia o revisando tu saldo y alguien se acerca, el modo discreto actúa al instante. Es una protección imprescindible para tu tranquilidad.

El procedimiento en la app es rápido y sencillo. Solo tienes que ir al menú (situado en la parte superior derecha), seleccionar Seguridad y privacidad (o bien Configuración), y ahí encontrarás la opción modo discreto. Puedes elegir entre tres modos: visible (los datos siempre se muestran), discreto (los datos siempre se ocultan), o inteligente (la app decide en función de si hay otras miradas).

Además, para una activación aún más cómoda, se ha añadido un icono en la parte superior de la app. Y todo, para cambiar rápidamente entre los modos sin entrar en menús.

Esto no es todo: otras mejoras presentes en la app

BBVA ha incluido otras mejoras en su app pensando en la comodidad de sus clientes. Entre ellas está el acceso instantáneo a Bizum y tarjetas desde la pantalla principal, sin tener que navegar por menús complicados. Además, la interfaz ha sido rediseñada para ser más intuitiva y personal o las sugerencias inteligentes para ayudarte a ahorrar, evitar descubiertos o anticipar pagos.

Estas otras mejoras en la app refuerzan el sentido de que BBVA está escuchando a sus clientes y buscando soluciones prácticas, sencillas y seguras. Este avance refleja la ayuda de BBVA hacia sus clientes, con una solución perfecta para evitar miradas curiosas y mejorar la seguridad general.

Es una innovación indispensable. Si eres cliente de BBVA, actualizar la app y activar este modo discreto es una decisión inteligente que cambiará tu experiencia. No tardes más porque nunca sabes quién te puede espiar cuando estés mirando tu app móvil.