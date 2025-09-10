Demostrat: BBVA s'ha cansat d'avisar, aquest gest als seus caixers és massa perillós
BBVA t'adverteix seriosament dels riscos que corres amb aquest gest: t'acabarà arruïnant el dia en pocs segons
BBVA ha tornat a enviar un avís a tots els seus clients. El motiu és senzill però molt seriós. Un gest que sembla inofensiu als caixers pot convertir-se en un gran risc per a la seguretat.
El banc recorda que el que molts fan sense pensar pot obrir la porta als lladres. I és que la imprudència d'alguns usuaris pot sortir molt cara. El missatge de BBVA és clar: mai imprimeixis el rebut al caixer.
El gest al caixer que et pot arruïnar la vida: fes cas a BBVA
Aquell petit paper que molts demanen en acabar una operació és en realitat un perillós aliat per a qui busca robar informació. El banc ha detectat que encara són milers els que el sol·liciten, però insisteix que es tracta d'un gest prohibit si el que vols és protegir els teus diners.
En aquell paper hi apareixen dades que, tot i que puguin semblar irrellevants, són molt valuoses per als delinqüents. Moviments, número parcial de compte o informació que, en mans equivocades, pot utilitzar-se per a fins fraudulents. BBVA ho qualifica com un gest perillós, innecessari i que els clients han d'evitar a tota costa.
Fes sempre aquest gest per evitar problemes innecessaris
El banc demana prudència i recalca que avui dia no hi ha cap necessitat d'imprimir res al caixer. Tota la informació apareix a l'app de BBVA, que funciona com a rebut digital. Des del mòbil, els clients poden veure cada moviment en segons, sense exposar-se a riscos ni deixar rastres de paper abandonats a prop de la màquina.
En el seu avís, BBVA recorda que els lladres solen estar atents a aquests detalls. Un rebut oblidat o llençat a terra és una mina d'or per a qui busca dades. Per això, l'entitat recomana ser llest i utilitzar les vies digitals.
El compromís del banc és oferir ajuda, protecció i la màxima seguretat en cada transacció. Però la part de la prudència també depèn de cada client. BBVA insisteix que aquest gest ha de desaparèixer.
La prioritat de BBVA amb els seus clients als caixers
No es tracta només de comoditat, sinó de seguretat total. Als caixers, com menys deixis enrere, millor. El banc recalca que la seva prioritat és que cada usuari pugui operar amb tranquil·litat i sense por que algú aprofiti un descuit.
El missatge final és clar: màxima cura, sigues prudent i no imprimeixis el rebut. BBVA ja posa a les teves mans tota la informació digital que necessites. Evitar aquest error és la manera més senzilla d'aturar els lladres i continuar confiant en l'ajuda de BBVA, que vol que cada client estigui protegit en tot moment.
Més notícies: