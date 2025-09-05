Comunicado urgente de Banco Sabadell: haz este gesto con cabeza o acabarás fatal

Banco Sabadell ha lanzado un comunicado urgente a todos sus clientes en plena época de rebajas. El banco avisa de que un lugar concreto puede convertirse en un terreno muy peligroso si no se toman precauciones básicas.

Las compras online se han disparado gracias a los descuentos y promociones atractivas, pero también lo han hecho los posibles fraudes. Por eso, Sabadell insiste en que cada gesto al comprar en internet debe hacerse con cabeza, para evitar problemas que pueden acabar siendo muy serios.

No te relajes demasiado: Banco Sabadell se pone serio con estos clientes

Las rebajas son el momento perfecto para encontrar productos con precios bajos, pero también son una oportunidad que los ciberdelincuentes aprovechan para engañar a consumidores despistados. Banco Sabadell recuerda que el e-commerce está lleno de riesgos si no se comprueba bien dónde se realiza el pago.

Existen páginas falsas que imitan a las oficiales, anuncios que esconden estafas o correos electrónicos que buscan robar tus datos bancarios. El banco señala que un solo error puede abrir la puerta a la pérdida de dinero y a problemas que después son complicados de resolver.

Verifica que la web sea segura o te llevarás un disgusto

Los clientes de Sabadell deben tener siempre cuidado y no dejarse llevar solo por las promociones llamativas. El banco insiste en un consejo básico: antes de poner los datos de tu tarjeta, verifica que la web sea segura. La dirección debe mostrar el candado de seguridad.

Otro tip concreto es desconfiar de precios demasiado bajos que parecen irreales, porque detrás suele haber fraudes. Además, nunca hay que dar datos personales en enlaces recibidos por correo o en mensajes de redes sociales, ya que suelen ser trampas.

La recomendación de Banco Sabadell que debes seguir a rajatabla

Banco Sabadell recomienda a sus clientes que usen siempre tarjetas virtuales para las compras online. Estas tarjetas de un uso son una de las mejores defensas frente a los ciberdelincuentes, permiten limitar la cantidad de dinero que se puede gastar y evitan exponer la tarjeta principal. De esta forma, si hay un problema, el daño será mínimo.

El banco también ofrece ayuda directa. Si un cliente sospecha que ha sido víctima de fraude, puede contactar con la entidad de forma inmediata para bloquear la tarjeta y revisar los movimientos. La atención al cliente de Sabadell está preparada para actuar rápido y así evitar mayores complicaciones.