Comunicat urgent de Banc Sabadell: fes aquest gest amb seny o acabaràs fatal
Banc Sabadell ho torna a advertir als seus clients: aquest gest senzill t'estalviarà nombrosos disgustos
Banco Sabadell ha llançat un comunicat urgent a tots els seus clients en plena època de rebaixes. El banc avisa que un lloc concret pot convertir-se en un terreny molt perillós si no es prenen precaucions bàsiques.
Les compres en línia s'han disparat gràcies als descomptes i promocions atractives, però també ho han fet els possibles fraus. Per això, Sabadell insisteix que cada gest a l'hora de comprar a internet s'ha de fer amb cap, per evitar problemes que poden acabar sent molt greus.
No et relaxis massa: Banco Sabadell es posa seriós amb aquests clients
Les rebaixes són el moment perfecte per trobar productes amb preus baixos, però també són una oportunitat que els ciberdelinqüents aprofiten per enganyar consumidors despistats. Banco Sabadell recorda que l'e-commerce està ple de riscos si no es comprova bé on es fa el pagament.
Hi ha pàgines falses que imiten les oficials, anuncis que amaguen estafes o correus electrònics que busquen robar les teves dades bancàries. El banc assenyala que un sol error pot obrir la porta a la pèrdua de diners i a problemes que després són complicats de resoldre.
Verifica que la web sigui segura o t'enduràs un disgust
Els clients de Sabadell han de tenir sempre cura i no deixar-se portar només per les promocions cridaneres. El banc insisteix en un consell bàsic: abans de posar les dades de la teva targeta, verifica que la web sigui segura. L'adreça ha de mostrar el cadenat de seguretat.
Un altre consell concret és desconfiar de preus massa baixos que semblen irreals, perquè sovint hi ha fraus al darrere. A més, mai no s'han de donar dades personals en enllaços rebuts per correu o en missatges de xarxes socials, ja que solen ser paranys.
La recomanació de Banco Sabadell que has de seguir al peu de la lletra
Banco Sabadell recomana als seus clients que utilitzin sempre targetes virtuals per a les compres en línia. Aquestes targetes d'un sol ús són una de les millors defenses davant dels ciberdelinqüents, permeten limitar la quantitat de diners que es pot gastar i eviten exposar la targeta principal. D'aquesta manera, si hi ha un problema, el dany serà mínim.
El banc també ofereix ajuda directa. Si un client sospita que ha estat víctima d'un frau, pot contactar amb l'entitat de manera immediata per bloquejar la targeta i revisar els moviments. L'atenció al client de Sabadell està preparada per actuar ràpid i així evitar complicacions majors.
Més notícies: