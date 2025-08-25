Pánico entre los clientes de Banco Sabadell tras su última alerta: no caigas tan fácil

En los últimos días, una alerta lanzada por Banco Sabadell ha hecho que muchos clientes estén en estado de pánico. El aviso está relacionado con Bizum, uno de los métodos de pago más usados en España.

Aunque la mayoría lo utiliza para enviar dinero a amigos o familiares, hay un detalle que puede convertirse en un engaño total cuando se hacen compras en webs de segunda mano.

Banco Sabadell no lo advierte más: si usas Bizum para esto, mucho ojo

Banco Sabadell ha explicado que los fraudes con Bizum no siempre llegan en forma de pago, sino como una solicitud de dinero. Los estafadores aprovechan la confianza de los usuarios en plataformas de compra-venta, donde la gente busca vender o comprar productos de segunda mano.

Ahí es cuando, en lugar de enviar un ingreso, mandan una petición de dinero al cliente desprevenido. Si la víctima no revisa los detalles y acepta, lo que ocurre es que termina enviando dinero al estafador, creyendo que está recibiendo un pago.

No aceptes nunca esto si no estás seguro

La entidad ha insistido en que este tipo de engaños se multiplican en páginas de compraventa de segunda mano, donde se mezcla la urgencia con la confianza. Muchos compradores se hacen pasar por interesados y, con un simple movimiento, convierten la operación en un fraude. Por eso, el Banco Sabadell pide máxima precaución y revisar siempre las condiciones de cada operación en Bizum.

La clave está en no aceptar nunca solicitudes de dinero si no estás completamente seguro de lo que haces. Cuando se trata de ventas en webs de segunda mano, la norma es clara: el comprador debe enviar el dinero directamente, y nunca a través de una petición.

La prudencia es la mejor herramienta, sentencia Banco Sabadell

El banco recuerda que en Bizum siempre se diferencia bien entre un pago recibido y una solicitud de cobro. El problema es que muchos clientes, por las prisas, no miran ese detalle y acaban cayendo en el engaño total.

Banco Sabadell recomienda a todos sus clientes revisar los detalles antes de confirmar cualquier operación. También aconseja desconfiar de compradores que presionan para hacer la transacción rápidamente o que ponen excusas para no pagar de la forma habitual. En estos casos, la prudencia es la mejor herramienta.

Esta alerta busca frenar un tipo de estafa que se ha extendido en los últimos meses. Los clientes deben recordar que Bizum es un sistema seguro, pero que los engaños vienen de personas que intentan aprovecharse de la confianza. Si se toman medidas de precaución y se revisa todo antes de aceptar un envío de solicitud de dinero, se pueden evitar problemas graves.