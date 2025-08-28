Buenas noticias para los clientes de Banco Sabadell que usan tarjeta: esto causa furor

Banco Sabadell está de enhorabuena y sus clientes también. La creciente popularidad de una tarjeta genera un gran aplauso entre los usuarios, que valoran la confianza, el compromiso de Banco Sabadell y los beneficios claros que ofrece.

La tarjeta Classic es, ante todo, una tarjeta de crédito sencilla y accesible, permitiendo pagar tus compras de forma cómoda. Puedes abonar el total a final de mes sin gastos añadidos, o fraccionarlas en plazos de 3, 6, 9, 12, 18 o 24 meses. Y todo con un tipo de interés de alrededor del 18 % nominal y una TAE del 19,54 %.

La tarjeta de crédito de Banco Sabadell que todo el mundo quiere: no pierdas detalle

También cuenta con la opción revolving, que deja pagar un porcentaje o una cuota fija cada mes, pero con coste extra. Una de las razones por las que esta tarjeta genera euforia es que es gratis si tienes una cuenta Sabadell (como Cuenta Sabadell, Cuenta Online Sabadell o Premium). No hay comisiones de emisión ni de mantenimiento.

Esto la convierte en una opción imperdible para quienes buscan una tarjeta práctica sin sorpresas ni cuotas escondidas. El nivel de seguridad también es un motivo de orgullo para Banco Sabadell y tranquilidad para sus clientes. La tarjeta Classic incorpora doble factor de autenticación, reduciendo el riesgo de fraude y permite reportar cualquier uso no autorizado desde la app para recuperar el dinero.

La tarjeta Classic es la más atractiva y fácil de gestionar de Banco Sabadell

A esto se suman seguros gratuitos que sorprenden gratamente a los usuarios. La tarjeta Classic incluye un seguro por accidentes de viaje en transporte público con cobertura de hasta 120 000 €, y otro para accidentes cotidianos de hasta 6.000 €. Son detalles que muestran el compromiso de Banco Sabadell por dar un plus de protección sin coste adicional.

Además, puedes usar tu Classic sin contacto (contactless) y con tu móvil (Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay). Disfruta de retiradas gratuitas a débito en cajeros del banco y de la red EURO 6000 desde 60 euros. Esa accesibilidad y libertad de uso es otro motivo de satisfacción para los que la usan.

¿Cómo hacerse con esta tarjeta de Banco Sabadell?

Es muy sencillo: puedes solicitarla desde tu área de cliente en la web o la app de Banco Sabadell. También es posible hacerlo acudiendo a una oficina. Después de la aprobación, te envían la tarjeta física a tu domicilio y, en pocos pasos, ya está lista para usar.

Para aprovecharla al máximo, te recomiendo algunas tips útiles sobre la tarjeta Classic. Primero, siempre paga a final de mes si puedes: así evitas intereses. Además, si necesitas usar la financiación, fracciona solo las compras que verdaderamente necesitas y revisa la TAE para entender el coste real.

A su vez, activa los pagos móviles y contactless para disfrutar de más comodidad y control. Y por último, revisa las coberturas de los seguros incluidos: en un viaje o en tu día a día, pueden serte muy útiles.